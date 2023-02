Putin aumenta as tensões sobre a Ucrânia, suspendendo o pacto nuclear START

Presidente russo Vladimir Putin suspendeu a participação de Moscou no último pacto de controle de armas nucleares com os EUA, anunciando a mudança na terça-feira em um discurso amargo, onde deixou claro que não mudaria sua estratégia na guerra na Ucrânia.

Em seu discurso há muito adiado sobre o estado da nação, Putin classificou seu país – e a Ucrânia – como vítimas da fraude ocidental e disse que era a Rússia, não a Ucrânia, lutando por sua própria existência.

“Não estamos lutando contra o povo ucraniano”, disse Putin em um discurso dias antes do primeiro aniversário da guerra na sexta-feira. “O povo ucraniano tornou-se refém do regime de Kiev e de seus mestres ocidentais, que efetivamente ocuparam o país.”

O discurso reiterou uma série de queixas que o líder russo frequentemente oferece como justificativa para a campanha militar amplamente condenada, ao mesmo tempo em que promete que não haverá trégua militar em um conflito que despertou temores de uma nova Guerra Fria.

Além disso, Putin aumentou drasticamente a aposta ao declarar que Moscou suspenderia sua participação no chamado Novo Tratado START. O pacto, assinado em 2010 pelos EUA e a Rússia, limita o número de ogivas nucleares de longo alcance que os dois lados podem usar e limita o uso de mísseis que podem carregar armas atômicas.

Putin também disse que a Rússia deve estar pronta para retomar os testes de armas nucleares se os EUA o fizerem, uma medida que encerraria a proibição global de tais testes desde a era da Guerra Fria.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, descreveu a decisão de Moscou como “realmente infeliz e muito irresponsável”.

“Estaremos observando cuidadosamente para ver o que a Rússia realmente faz”, disse ele durante uma visita à Grécia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e avançou em direção a Kiev, aparentemente esperando invadir rapidamente a capital. Mas a forte resistência das forças ucranianas – apoiadas por armas ocidentais – fez recuar as tropas de Moscou. Enquanto a Ucrânia recuperou muitas áreas inicialmente ocupadas pela Rússia, os dois lados ficaram atolados em batalhas tit-for-tat em outras.

A guerra ressuscitou a antiga divisão Rússia-Ocidente, revigorou a aliança da OTAN e criou a maior ameaça ao governo de mais de duas décadas de Putin. Presidente dos Estados Unidos Joe Bidenrecém-saído de uma visita surpresa a Kiev, esteve na Polônia na terça-feira em uma missão para solidificar a unidade ocidental – e planejou seu próprio discurso.

Esperava-se que os observadores vasculhassem o discurso de Putin em busca de quaisquer sinais de como o líder russo vê o conflito, para onde ele pode levá-lo e como ele pode terminar. Embora a Constituição exija que o presidente faça o discurso anualmente, Putin nunca fez um em 2022, quando suas tropas invadiram a Ucrânia e sofreram repetidos reveses.

Grande parte do discurso cobriu um terreno antigo, já que Putin ofereceu sua própria versão da história recente, descartando os argumentos do governo ucraniano de que precisava da ajuda ocidental para impedir um golpe militar russo.

“As elites ocidentais não estão tentando esconder seus objetivos, infligir uma ‘derrota estratégica’ à Rússia”, disse Putin no discurso transmitido por todos os canais de TV estatais. “Eles pretendem transformar o conflito local em um confronto global.”

Ele acrescentou que a Rússia está preparada para responder, pois “será uma questão da existência de nosso país”. Ele descreveu repetidamente a expansão da OTAN para incluir países próximos à Rússia como uma ameaça existencial ao seu país.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que esteve na Ucrânia na terça-feira, disse esperar que Putin pudesse ter adotado uma abordagem diferente.

“O que ouvimos esta manhã foi propaganda que já conhecemos”, disse Meloni em inglês. “Ele diz que (a Rússia) trabalhou na diplomacia para evitar o conflito, mas a verdade é que há alguém que é o invasor e alguém que está se defendendo.”

Putin negou qualquer irregularidade, mesmo quando as forças do Kremlin na Ucrânia atacam alvos civis, incluindo hospitais, e são amplamente acusados ​​de crimes de guerra. Na terça-feira, os militares ucranianos relataram que as forças russas bombardearam as cidades de Kherson e Ochakiv, no sul, enquanto Putin falava, matando seis pessoas.

O presidente Volodymyr Zelenskyy lamentou que as forças russas estivessem “novamente matando impiedosamente a população civil”.

Muitos observadores previram que o discurso de Putin abordaria as consequências de Moscou com o Ocidente – e Putin começou com palavras fortes para os países que forneceram a Kiev apoio militar crucial e os advertiu contra o fornecimento de armas de longo alcance.

“Foram eles que começaram a guerra. E estamos usando a força para acabar com ela”, disse Putin diante de uma audiência de legisladores, autoridades estatais e soldados que lutaram na Ucrânia.

Putin também acusou o Ocidente de mirar na cultura, religião e valores russos porque está ciente de que “é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha”.

Da mesma forma, ele disse que as sanções ocidentais não teriam efeito, dizendo que “não conseguiram nada e não conseguirão nada”.

Reforçando a expectativa antes do discurso, alguns canais de TV estatais divulgaram uma contagem regressiva para o evento que começa na segunda-feira.

Refletindo a repressão do Kremlin à liberdade de expressão e imprensa, este ano ele barrou a mídia de países “hostis”, cuja lista inclui os EUA, o Reino Unido e os da UE. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que jornalistas dessas nações poderão cobrir o discurso assistindo à transmissão.

Ele disse anteriormente a repórteres que o atraso do discurso tinha a ver com o “horário de trabalho” de Putin, mas relatos da mídia russa o vincularam aos contratempos das forças russas. O presidente russo adiou o discurso sobre o estado da nação antes, em 2017.

No ano passado, o Kremlin também cancelou dois outros grandes eventos anuais – a coletiva de imprensa de Putin e uma maratona de telefonemas altamente roteirizada, na qual as pessoas fazem perguntas ao presidente.

Analistas esperavam que o discurso de Putin fosse difícil após a visita de Biden a Kiev na segunda-feira. Em seu próprio discurso na terça-feira, Biden deve destacar o compromisso do país da Europa Central e de outros aliados com a Ucrânia no ano passado.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que o discurso de Biden não seria “uma espécie de confronto direto” com o de Putin.

“Esta não é uma disputa retórica com mais ninguém”, disse.