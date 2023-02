QI Tech ABRE VAGAS na região Sudeste

A QI Tech, empresa de tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado, está em busca de mais pessoas para compor sua equipe. Com isso, caso esteja atrás de um novo emprego, veja mais abaixo as vagas disponíveis:

Analista de Compras – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Desenvolvimento Organizacional – São Paulo – SP – Efetivo;

Cyber Security – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Backend – São Paulo – Efetivo;

Desenvolvedor Fullstack – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Contas – São Paulo – SP – Efetivo;

Tech Lead- São Paulo – SP – Efetivo;

Vaga Assertiva para Universitários – Tecnologia (Desenvolvimento e Operações) – São Paulo – SP e Remoto.

Mais sobre a QI Tech e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a QI Tech, vale destacar que sua principal missão é desenvolver uma forma digital e inovadora de investir, gerenciar ativos de crédito e levantar dívidas. Além disso, acredita que o mercado de fintech necessita de soluções que facilitem a entrada e gerenciamento de sistemas bancários.

Por isso, criou uma plataforma com APIs de Bank-as-a-Service de stack completo, tornando a obtenção e oferecimento de serviços bancários um processo mais simples e acessível. Por fim, seu serviço proporciona agilidade e praticidade ao fazer emissões de dívida totalmente digitais, permitindo que os clientes se concentrem em criar excelentes produtos enquanto a QI Tech se encarrega dos requisitos bancários.

