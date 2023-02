Quais foram as marcas de luxo mais valiosas em 2022?

Europe é o indiscutível líder em marcas de luxo. Dos nove países da lista, seis são europeus.

A França lidera com 39,06%, seguida pela Itália (21,52%) e Alemanha (13,61%). Em quarto lugar estão os Estados Unidos, com 8,97%, atrás apenas da Suíça (7,01%) e do Reino Unido (5,04%).

O sétimo e oitavo lugares vão para Japão (1,95%) e China (1,62%), com a Espanha fechando a lista (0,36%). A Loewe é a marca espanhola mais bem classificada, ocupando o 33.º lugar.

As nove marcas mais valiosas em 2022