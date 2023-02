Está se tornando cada vez mais comum as pessoas quererem deixar seus empregos regulares para administrar seus próprios negócios, à medida que cresce a tendência de “ir sozinho”. Assim, o empreendedorismo tem se expandido consistentemente pelo Brasil e pelo mundo. Por isso que hoje, nós indicaremos os requisitos para abrir uma franquia.

Quais os requisitos para abrir uma franquia?

Os franqueadores buscam franqueados bem-preparados, que tenham feito o dever de casa no mercado antes de fechar negócio. Por isso, traremos os requisitos para abrir uma franquia. Acompanhe conosco!!!

Pesquise o perfil comercial online da franquia

O perfil de uma franquia é uma das primeiras coisas a se considerar antes de abrir uma franquia. Isso significa analisar as opções disponíveis no mercado à luz dos resultados desejados pelo investidor e da estrutura do mercado.

É importante avaliar os seguintes fatores:

Cogita trabalhar aos finais de semana?

Já administrou uma empresa antes?

Você quer ter um papel ativo na administração da franquia ou se contenta apenas em gerenciá-la?

Todos esses fatores devem ser considerados para fazer um investimento em franquia consistente com seus valores.

Avalie o histórico e o suporte contínuo do franqueador

Você pode saber se o suporte ao franqueado fornecido pela franqueadora é suficiente e atende às expectativas conversando com os próprios franqueados. Você deve descobrir se o franqueador realizou um teste do negócio em um único local. Isto é, se o sistema de franquias alcançou ampla padronização e consistência na qualidade.

Preste muita atenção ao bem-estar financeiro da franquia e suas obrigações

Para adquirir um local franqueado, o comprador deve primeiro garantir que atende a todos os requisitos legais e obrigações do franqueador.

Além disso, a lei exige que o franqueador forneça as demonstrações financeiras mais recentes com a COF (Circular de Oferta de Franquia). Dessa forma, o potencial investidor pode determinar se a rede de franquias atenderá ou não às metas de lucro.

Há perguntas sobre a conformidade legal e tributária da empresa que precisam de respostas. Problemas de dinheiro, por exemplo, podem ser detectados entrando em contato com os principais fornecedores e perguntando sobre atrasos no pagamento de produtos e serviços contratados.

Olhe para o seu mercado local

Uma franquia pode ir muito bem em uma cidade, mas mal em outra. Isso ocorre porque as características do mercado podem variar de um lugar para outro.

A indústria de franchising é incrivelmente variada, com numerosos subsetores que oferecem uma ampla gama de produtos e serviços

Além da conhecida indústria alimentícia, existem muitos outros setores que englobam empresas que oferecem produtos e serviços muito diversos.

Ao decidir sobre uma franquia, a escolha do mercado-alvo é crucial. Por isso, é importante pesquisar minuciosamente cada mercado e avaliar suas preferências para garantir que seu patrimônio esteja sendo investido com sabedoria.

Considere os modelos de negócios disponíveis

Pense no modelo de franquia que deseja seguir, além de avaliar os segmentos de mercado. Agora existem muitos formatos de lojas diferentes, desde lojas de varejo tradicionais até franquias na Internet que não exigem um local físico.

Existem algumas indústrias que não são adequadas para serem administradas no conforto da sua própria casa, como a indústria de alimentos e bebidas. No entanto, quiosques e lojas, bem como franquias em shopping centers, são sua melhor aposta se você deseja estabelecer uma presença física em uma área específica.

Entre em contato com o proprietário da franquia

Após uma consideração cuidadosa e uma decisão final, deve tomar uma ação. Você deve entrar em contato com a matriz da rede antes de decidir, seja pelo site oficial da matriz ou por um portal especialista em franquias.

Iniciadas as negociações, o futuro franqueado passará pelas etapas de seleção, avaliação de perfil pela franqueadora e elaboração de uma COF. Tal qual, este documento detalha todas as obrigações do franqueado e do franqueador. Depois disso, basta assinar o contrato de franquia e o negócio está fechado.

Escolha uma boa localização para a franquia

Escolher o local certo para sua franquia é crucial se você planeja operar um estabelecimento físico. Ou seja, encontrar o local ideal para os produtos ou serviços da franquia é decisivo para estimar o lucro potencial do negócio.

Um estudo de geomarketing é uma ferramenta útil para tomar esse tipo de decisão. Em suma, o franqueado toma a decisão com o franqueador, que o orienta e aconselha.

Depois disso, o franqueado receberá treinamento e conhecimento da marca para conduzir seu negócio conforme os padrões da rede.

Por fim, a franquia poderá iniciar com suas atividades.