Quais são as 3 maiores franquias do Brasil?

Conhecer as maiores franquias brasileiras pode ser o primeiro passo para entrar nesse lucrativo mercado. A ABF (Associação Brasileira de Franquias) realizou uma lista de maiores franquias. Por isso, apresentamos as 3 maiores franquias do Brasil neste artigo. Afinal, quem pretende entrar no ramo de franquias, precisa identificar as maiores. E dessa forma, se espelhar para adquirir a sua.

Quais são as maiores Franquias do Brasil?

Mostraremos a seguir as 3 maiores franquias brasileiras. Porém, vale ressaltar que abrir uma franquia maior, mais cara (ou mais famosa) nem sempre é garantia de sucesso.

É lógico que um franqueado que investe seu dinheiro em uma marca conhecida pode se beneficiar imediatamente da reputação e da clientela estabelecidas da marca. No entanto, isso não deve ser o fator decisivo.

Finalmente, mesmo a maior rede de franquias pode não ser uma boa opção para sua personalidade empreendedora. Portanto, o primeiro passo para analisar uma das redes abaixo é determinar se ela é ou não compatível com os resultados que deseja obter com a sua empresa.

Em seguida, investigue a reputação da marca nas mídias sociais e tente iniciar conversas com outros franqueados para aprender com suas percepções. Além disso, entrar em contato direto com o franqueador e solicitar a circular de oferta da franquia (Circular de Franquias, ou COF) é uma opção.

Assim, outros pontos que deve analisar, incluem: o valor do investimento, período de retorno e obrigações do franqueado. Então, saiba quais são as maiores franquias brasileiras:

1ª Maior Franquia: O Boticário

Para começar, vamos olhar para uma franquia verdadeiramente nacional que opera em todo o Brasil. O Boticário, com mais de 3.600 unidades franqueadas em todo o país, atua na crescente indústria da beleza.

Assim, a empresa cria e vende cosméticos, maquiagem, hidratantes e acessórios para o cabelo. Ademais, basta dizer que ela ganhou vários prêmios de Melhor Franquia da revista brasileira Pequenas Empresas Grandes Negócios para ter uma noção de seu sucesso.

Os franqueados têm uma variedade de modelos de negócios de franquia para escolher, incluindo lojas e centros de distribuição. Desse modo, a escolha depende do modelo de negócio que o franqueado escolher e dos recursos financeiros disponíveis.

Por outro lado, o fato da rede exigir um diploma ou experiência comprovada em negócios, pode ser um grande problema. Sendo assim, a franquia oferece os seguintes valores para análise do franqueado:

Investimento Inicial: a partir de R$ 100.000,00;

Ganho médio mensal: não informado;

Retorno do investimento: não informado.

2ª Maior Franquia: Cacau Show

São mais de 2.800 unidades franqueadas da Cacau Show em todo o país, tornando-se uma franquia com reputação sólida no setor de Alimentos e Bebidas. Dessa forma, a capacidade da rede de atender investidores com diferentes níveis de capital é um diferencial importante.

As franquias da Cacau Show também estão situadas em áreas de grande fluxo, como shoppings, avenidas, galerias e estabelecimentos congêneres. É por isso que todos os pontos de venda da rede estão sempre lotados.

Além disso, os franqueados também se beneficiam de uma marca bem estabelecida que existe desde a década de 1980. Assim, a empresa tem expertise em produzir chocolates de alta qualidade, perfeitos para ocasiões especiais e presentes.

Dessa forma, a franquia oferece os seguintes valores para análise do franqueado:

Investimento Inicial: entre R$ 69.000,00 e R$ 100.000,00;

Ganho médio mensal: R$ 80.000,00 ou mais;

Retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

3ª Maior Franquia: McDonald’s

Por fim, não é à toa que a rede de fast food McDonald’s está inclusa na lista das principais franquias do Brasil. Em análise final, a marca norte-americana opera mais de 2.500 unidades franqueadas em todo o país.

A rede é conhecida não só pelos sanduíches, mas também pelos sorvetes, batatas fritas e outras sobremesas e petiscos. Assim, existem diversos modelos de negócios que precisam ser discutidos e negociados diretamente com a marca.

No entanto, os potenciais investidores devem se preparar. Isso porque pode levar até um ano para analisar o perfil do empresário. Para isso, a franquia oferece os seguintes valores para análise do franqueado:

Investimento Inicial: a partir de R$ 2.600.000,00;

Ganho médio mensal: a partir de R$ 560.000,00;

Retorno do investimento: 60 meses.

Maiores franquias do Brasil, qual escolher?

Estas são as 3 maiores franquias do Brasil no momento. Além de serem marcas consolidadas no mercado, possuem o diferencial de oferecer produtos de qualidade em sua área de atuação.

Desta forma, o seu modelo de sucesso, pode ser aplicado em qualquer outro negócio que o empreendedor deseja investir. Então, escolher qualquer uma delas é uma maneira de começar com pé direito no ramo do empreendedorismo.