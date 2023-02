Quais são as diferenças entre o Ballon d’Or e o The Best?

EUo ano em que a Bola de Ouro e o prêmio The Best pareciam coincidir, a mudança da FIFA na forma de premiar os melhores jogadores distanciou mais uma vez os dois prêmios mais prestigiados do futebol mundial.

Até agora, era a France Football que reconhecia o mérito em um ano civil, enquanto a FIFA recompensava a temporada.

Bem, o Ballon d’Or nesta ocasião é concedido pelo que foi feito na temporada passada e The Best incluirá a Copa do Mundo no Catar para decidir o vencedor.

Em 17 de outubro, a France Football concedeu a Bola de Ouro ao Karim Benzemae em 27 de fevereiro de 2023 saberemos o vencedor do The Best.

Os dirigentes da Fifa mudaram as regras da premiação ao considerar a Copa do Mundo como parte do que aconteceu na temporada anterior, como se o evento do Catar fizesse parte da última temporada.

A conquista da LaLiga Santander e da Liga dos Campeões não será o fator principal para decidir o vencedor. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Luka Modric e Robert Lewandowski são os jogadores que ganharam o prêmio de Jogador do Ano da FIFA até agora.

Diferenças entre Ballon d’Or e The Best

O prêmio de Melhor é decidido pelos votos dos capitães e treinadores de todas as seleções nacionais das associações filiadas à FIFA. Além disso, os torcedores também podem votar online, assim como os jornalistas especializados.

Cada capitão e treinador vota em três jogadores e recebe cinco votos. Eles não podem votar em jogadores de suas respectivas seleções nacionais.

A Bola de Ouro tem trinta candidatos ao prêmio masculino, vinte ao prêmio feminino e dez aos troféus Yashine e Kopa.

Esses candidatos foram escolhidos em conjunto com a redação do France Football, L’Equipe, ao qual agora se somam a voz e o voto de Didier Drogba e os eleitores da edição do ano passado que mais se aproximaram do resultado final, como o jornalista vietnamita Truong Anh NgocNeozelandês Gordon Wateon e tcheco Karolina Hlavackova.

Os representantes de 170 países votaram na lista de candidatos. Mas agora serão os representantes dos 100 primeiros países do ranking da FIFA (e dos 50 primeiros para as mulheres) que irão votar.

A votação é influenciada principalmente pelo desempenho individual e pela determinação e impacto dos candidatos, mas também pelo desempenho coletivo e pelo recorde acumulado durante a temporada.

O terceiro critério será a classe do jogador e o senso de fair play.