Quais são os desafios que Joe Douglas está enfrentando para escolher um novo quarterback para os Jets?

EUn o Jatos‘ busca épica de quarterback em 2023, Derek Carr entrou no prédio primeiro, ganhando o título de líder não oficial do clube.

Talvez suas primeiras impressões do jantar na sexta-feira e sua visita no sábado acabem por definir o lançamento Corsário além de jogadores como Ryan Tannehill e Jimmy Garoppolo.

Ou talvez o suposto favorito, Aaron Rodgerssairá de seu retiro sombrio com um desejo feroz de conquistar o campeonato para um time que passou a maior parte de cinco décadas em seu próprio retiro sombrio.

Rodgers, de 39 anos, expiará todos os seus embaladores transgressões da pós-temporada, ganham terreno sobre o heptacampeão Tom Brady na classificação, e redescobrir seu status ultra-relevante em uma liga agora liderada pelo muito mais jovem Patrick Mahomes.

O que Joe Douglas deve considerar antes de escolher um novo quarterback para os Jets

Não importa o quão talentosos sejam todos esses potenciais QB picks, há alguns aspectos que Douglas deve considerar antes de se comprometer com um jogador para sua equipe:

Encontrar o ajuste adequado: A posição de zagueiro é crucial para o desempenho de uma equipe e pode ser difícil encontrar alguém que se encaixe no sistema ofensivo, na dinâmica da equipe e nos objetivos gerais. Para garantir um bom ajuste, Joe Douglas precisará avaliar as habilidades do jogador, bem como seus intangíveis, como liderança, ética de trabalho e QI futebolístico.

Potencial de avaliação: Avaliar o potencial de um quarterback pode ser difícil porque frequentemente há vários fatores a serem considerados, incluindo o nível de competição que eles encontraram na faculdade, seu sistema de suporte e o calibre do treinamento que receberam. Para Joe Douglas decidir se um candidato tem o que é preciso para prosperar na NFL, ele terá que avaliar minuciosamente suas habilidades dentro e fora do campo, bem como sua mentalidade e inteligência futebolística.

Equilibrar metas de curto e longo prazo: Joe Douglas precisa encontrar um equilíbrio entre as demandas imediatas dos Jets e seus objetivos de longo prazo enquanto eles passam por um período de reconstrução. O time precisa de um zagueiro que possa começar imediatamente, mas também precisa cultivar um jogador que possa representar o time por muitos anos.

Gerenciando expectativas: Como a posição de zagueiro é tão importante, frequentemente há expectativas muito altas para o novo sinalizador de uma equipe. Para garantir que o atleta tenha o tempo e o suporte necessários para se desenvolver e prosperar, Joe Douglas precisará gerenciar as expectativas da empresa, da mídia e do público.

Lidando com a mídia: No mercado de mídia pesada de Nova York, há muita pressão para ter sucesso. Joe Douglas terá que administrar as expectativas, ser aberto com a mídia e preservar a privacidade de seus jogadores. Encontrar esse equilíbrio pode ser difícil, mas fazer isso é essencial para o sucesso da equipe.