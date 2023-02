Quais são os meios de saque do Bolsa Família? Conheça as possibilidades

Atualmente o Bolsa Família é pago a mais de 21 milhões de famílias brasileiras de baixa renda. O pagamento do benefício ocorre através da Caixa Econômica Federal que disponibiliza algumas formas de sacar o benefício. Os meios variam do digital ao presencial em uma agência da instituição financeira.

A seguir, veja a possibilidades de resgatar o seu Bolsa Família!

Como sacar o Bolsa Família?

Saque no guichê de atendimento: O beneficiário pode se dirigir até uma agência da Caixa e sacar a parcela do Bolsa Família no guichê da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente.

Saque no caixa eletrônico: Para realizar o saque no caixa eletrônico o beneficiário precisa ter em mãos o cartão do Auxílio Brasil ou do antigo Bolsa Família. Em seguida, basta:

Inserir o cartão no terminal de autoatendimento da Caixa; Digitar a senha e o valor que deseja sacar; Conferir e confirmar a operação; Em seguida, retirar o cartão para finalizar o procedimento.

Também é possível fazer o saque com o cartão nas unidades lotéricas, porém, a tarefa é exclusiva para o titular do benefício. Além disso, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Saque sem cartão: Embora poucos saibam, o benefício do Bolsa Família também pode ser resgatado sem o cartão. Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira os passos a seguir:

Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Auxílio Brasil/Bolsa Família”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Bolsa Família e finalize a operação.

Contudo, é importante ressaltar que com o código em mãos o beneficiário pode realizar o saque, também, nas unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Como consultar o benefício?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”; Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.