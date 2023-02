Qual dos parentes de Madeleine McCann concordou em fazer um teste de DNA? Todas as evidências gráficas no ‘caso Madeleine’

Mmais de 15 anos se passaram desde o desaparecimento de Madeleine McCanna menina britânica que desapareceu em Portugal em 2007.

Embora seu perfil ainda seja mantido como uma pessoa desaparecida, a polícia a considera morta desde 2020, mas tudo mudou com o aparecimento de uma garota polonesa que diz ser Madeleine.

A jovem de 21 anos afirma ser a garota e está tão confiante que pediu para fazer um teste de DNA. Seu testemunho se tornou viral nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores conquistados no Instagram.

“Acho que posso ser Madeleine. Preciso de um teste de DNA. Ele também diz que queria falar com as autoridades, mas “os investigadores da polícia no Reino Unido e na Polônia estão tentando me ignorar. Vou contar minha história em publicações aqui. Ajude-me”, disse ela.

Quais parentes de Madeleine concordaram em fazer um teste de DNA?

Vários meios de comunicação relataram que Júlia FaustinaA jovem polaca de 21 anos que afirma ser Madeleine, disse ter estado em contacto com familiares da jovem desaparecida e que eles concordaram em que ela fizesse um teste de ADN para ver se ela está a dizer a verdade. No entanto, não foi revelado quais parentes concordaram com o teste.

Todas as evidências gráficas de que ela é Madeleine McCann