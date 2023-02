Qual é o melhor para jogos (2023)

Os cabos são essenciais para conectar seu PC ou console a um monitor externo. DisplayPort e HDMI são os principais conectores que ajudam você a fazer isso sem esforço.

Mas ambos têm certos prós e contras, e sua eficiência também depende de como você os usa. Portanto, se você gosta de jogos e não sabe o que escolher, leia a comparação Displayport Vs HDMI abaixo para selecionar o melhor para você.

HDMI e DisplayPort evoluíram para fornecer aos usuários uma maior largura de banda e taxa de atualização, aprimorando sua experiência de jogo. Mas também é importante selecionar o cabo compatível para seus dispositivos.

Então, vamos comparar esses dois em todos os aspectos possíveis e tentar escolher um com base em suas necessidades.

DisplayPort Vs. HDMI – Comparação de especificações

Os cabos HDMI e DisplayPort podem parecer iguais, mas se olharmos de perto a aparência física, o primeiro tem 19 pinos e o último tem 20 pinos.

O HDMI pode transmitir dados de vídeo, áudio e Ethernet, mas o DisplayPort pode transmitir apenas vídeo e áudio.

Além dessas duas diferenças, há mais algumas para comparar sobre seus desempenhos, como taxa de atualização, largura de banda e compatibilidade. Esta comparação certamente ajudará você a selecionar o melhor de acordo com o seu dispositivo.

Resolução e largura de banda

Versões DisplayPort Resolução largura de banda DisplayPort 2.0 7680 × 4320 (8K) com taxa de atualização de 120 Hz 80Gbps DisplayPort 1.4 7680×4320 (8K) com taxa de atualização de 60Hz 32,4 Gbps DisplayPort 1.3 3840×2160 (4K UHD) com taxa de atualização de 120Hz e 7680×4320 (8K) com taxa de atualização de 30Hz 32,4 Gbps DisplayPort 1.2 3840 × 2160 (4K UHD) com taxa de atualização de 60 Hz 17,28 Gbps

Versões HDMI Resolução largura de banda HDMI 2.1 3840×2160 (4K UHD) com taxa de atualização de 120Hz ou 7680×4320(8K) com taxa de atualização de 60Hz 48 Gbps HDMI 2.0 3840 × 2160 (4K UHD) com taxa de atualização de 60 Hz 18 Gbps HDMI 1.4 3840 × 2160 (4K UHD) com taxa de atualização de 30 Hz 10,2 Gbps

A largura de banda é a taxa de transferência de dados e é um ponto importante a considerar no contexto DisplayPort Vs HDMI ou na escolha de qualquer conector específico. Se você tiver um conector com mais largura de banda, seus movimentos e reflexos serão bons o suficiente no jogo.

Outra coisa importante para jogos é a taxa de atualização que define o número de vezes que uma tela mostra imagens por segundo e, se a resolução da tela e a taxa de atualização estiverem corretas, você terá um desempenho melhor em um jogo.

O HDMI passou por muitas atualizações para fornecer mais largura de banda e suportar melhor resolução e taxas de atualização. O HDMI 1.4 pode fornecer uma largura de banda de 10,2 Gbps e suporta 3840 × 2160 (4K UHD) com uma taxa de atualização de 30 Hz, que é bem menor.

O HDMI 2.0 pode suportar 3840 × 2160 (4K UHD) com uma taxa de atualização de 60 Hz e transmitir dados na largura de banda de 18 Gbps.

Você pode obter a largura de banda máxima com HDMI 2.1, que é de 48 Gbps, e também suporta a resolução máxima de outras versões do HDMI, que é 3840 × 2160 (4K UHD) a uma taxa de atualização de 120 Hz ou 7680 × 4320 (8 K) em Taxa de atualização de 60 Hz.

Por outro lado, o DisplayPort 1.2 oferece 17,28 Gbps de largura de banda e pode suportar 3840 × 2160 (4K UHD) com uma taxa de atualização de 60 Hz, o que é bom, tendo em mente a versão.

O DisplayPort 1.3 oferece uma largura de banda de 32,4 Gbps e suporta 3840 × 2160 (4K UHD) a uma taxa de atualização de 120 Hz ou 7680 × 4320 (8 K) a uma taxa de atualização de 30 Hz.

O DisplayPort 1.4 pode transmitir até 32,4 Gbps e oferece uma resolução de 7680 × 4320 (8K) a uma taxa de atualização de 60 Hz.

A largura de banda máxima que você obtém é com DisplayPort 2.0, ou seja, 80 Gbps. É o melhor até o momento e suporta resolução de 7680 × 4320 (8K) com taxa de atualização de 120 Hz.

Transmissão de áudio

O áudio é outro fator importante nos jogos; você vai gostar de receber o áudio sem demora. Não há grande diferença entre os cabos DisplayPort e HDMI na transmissão de áudio. Mas você deve saber que os cabos HDMI vêm com um recurso de canal de retorno que permite a transmissão de áudio nos dois sentidos, mas o DisplayPort não o possui.

Compatibilidade com PC e consoles

Se você comprar um cabo para PC ou Console, deve estar ciente de sua compatibilidade, caso contrário, não será útil.

A versão mais recente do HDMI é a mais recente 2.1, totalmente compatível com PS5 e Xbox Series X/S, e nenhum deles suporta DisplayPort.

No entanto, DisplayPort será o melhor se você for um usuário de PC e certamente obterá o melhor desempenho em jogos, pois fornece maior largura de banda e taxas de atualização. Mas você deve primeiro verificar se o seu PC suporta DisplayPort 2.0 ou não.

Conexão com vários monitores

A conexão de vários monitores pode exigir vários cabos, mas você pode fazer isso com apenas um cabo DisplayPort. Essa é uma das melhores coisas sobre o DisplayPort, ajudando sua configuração a ficar bem organizada.

Por outro lado, você precisará de vários cabos HDMI, dependendo do número de monitores aos quais deseja se conectar, o que pode não ser conveniente e criar uma bagunça.

DisplayPort Vs. HDMI – Qual é o melhor para jogos?

Displayport e HDMI têm suas vantagens e desvantagens. Mas para jogos, você sempre precisa selecionar o mais adequado.

Play Station 5 e Xbox Series X não suportam DisplayPort e vêm com HDMI 2.1. Portanto, se você estiver jogando em consoles, o HDMI será a melhor opção. Mas você também precisará garantir que o monitor conectado aos consoles suporte HDMI 2.1.

Os PCs terão saídas DisplayPort e você deve usar o cabo. O DisplayPort 2.0 fornecerá uma largura de banda maior e mais taxa de atualização do que os cabos HDMI.

O DisplayPort tem outras vantagens, como conectar vários monitores com o mesmo cabo, enquanto você precisa de vários cabos HDMI para vários monitores. Também será melhor para você se conectar a um monitor, mesmo que jogue em um PC.

Conclusão

Agora você sabe qual é o melhor na batalha DisplayPort Vs HDMI. Será melhor você se perguntar o que é mais adequado para sua configuração. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

