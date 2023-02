Qual é o teto salarial da NFL para 2023 que as equipes devem cumprir até 15 de março?

Tnovo teto salarial definido para 2023 NFL temporada será US$ 224,8 milhõesum aumento de quase US$ 20 milhões em relação ao ano anterior, anunciou a liga no final de janeiro.

Em 2021, o limite era de $ 182,5 milhões devido a uma redução de $ 10 milhões causada pela pandemia, então o aumento de $ 16,6 milhões deste ano também pode estar compensando essa perda.

NFL Combine: Como Patrick Mahomes se saiu antes de ser selecionado pelos Chiefs?

15 de março marca o início oficial do novo ano da liga e as equipes vão querer cumprir o limite na esperança de conseguir os melhores talentos do agente livre.

Titãs do Tennessee ataque ofensivo Taylor Lewan foi um dos primeiros jogadores importantes a ser cortado por seu time.

Espere que vários jogadores veteranos e talentos intermediários sejam cortados nas próximas semanas.

Chiefs DE Frank Clark deve ficar

O teto salarial torna as negociações interessantes entre franquias e jogadores. Enquanto alguns atletas decidem apostar em si mesmos, outros aceitam o pagamento “amigo da equipe” na esperança de alcançar o sucesso.

Dallas Cowboys correndo de volta Ezequiel Elliotpor exemplo, precisará decidir se quer testar o mercado ou obter uma redução significativa no salário. Ele deve ser o mais bem pago em 2023, apesar de sua produção abaixo da média.

Kansas City Chiefs lado defensivo Frank Clarkpor outro lado, merece ser pago tanto quanto qualquer outro jogador em sua posição.

Os atuais campeões estão pensando em reestruturar acordos para o futuro para caber no limite, então é mais do que provável que Frank fique para tentar outra corrida no Super Bowl.