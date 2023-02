A Qualicorp é uma consultoria especializada na gestão de benefícios para empresas como seguro de vida, plano de saúde, vale refeição, plano odontológico e entre vários outros. A companhia é líder em seus segmentos no Brasil e atualmente busca por novos profissionais para atuar em suas filiais. As vagas disponíveis são de caráter nacional e para diversas áreas do mercado. Confira, a seguir.

Qualicorp tem EMPREGOS remotos e em São Paulo

Quando o assunto é comercialização e administração de benefícios para empresas, a Qualicorp assume a liderança. Trata-se de uma companhia que busca simplificar tudo que é burocrático e facilitar a vida das pessoas e empresas. Diante disso, a companhia conta com uma equipe de profissionais qualificados e especializados atuando em suas unidades.

Neste momento, a Quali iniciou um novo processo seletivo e está em busca de pessoas dedicadas e empenhadas em entregar os melhores resultados. Confira, a seguir, os cargos disponíveis, os locais de atuação e tudo sobre a seleção de candidatos.

Banco de Talentos – São Paulo;

Especialista de Produtos – São Paulo;

Tech Lead – São Paulo;

Product Owner – São Paulo;

Coordenador de ITMA – São Paulo;

Banco de Talentos (Exclusivo Diversidade) – São Paulo;

Scrum Master – São Paulo;

Consultor de Vendas – São Paulo;

Banco de Talentos (Tech) – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas e concorrer ao processo seletivo, os interessados devem seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado através do link publicado no mesmo.

