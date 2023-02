Quando o Real Madrid sente o cheiro da Liga dos Campeões, essas coisas acontecem

TO Estadio Santiago Bernabéu pôs a sua equipa no ritmo logo aos 10 minutos do Derby de Madrid entre Real Madrid e Atletico Madrid, e percebeu que a noite não seria bonita e que a LaLiga Santander poderia escapar. Quando Real Madrid sentir o cheiro da Liga dos Campeões… isso geralmente acontece. O fato é que Los Blancos se despediram do título. Porque uma diferença de 10 pontos, com a Liga dos Campeões no meio, proporcionou Barcelona bater Almeríaparece intransponível.

O dérbi foi ruim. Real Madrid jogou sem entusiasmo e Atlético mal passou do meio-campo.

Gil Manzano foi ainda pior do que as equipes, distribuindo cartões sem sentido a torto e a direito e expulsando anjo correa para um leve cotovelo em Antonio Rudiger. O vermelho não prejudicou o Atlético, que já tinha uma desculpa qualquer que fosse o resultado e mais um motivo para emitir um comunicado, no caso um tuíte dizendo “nada de novo no Bernabéu” em relação às decisões de arbitragem.

Alvaro Rodriguez é abençoado

O jovem entrou aos 76 minutos e salvou um ponto para Real Madrid com um grande cabeçalho. É assim jogar com um centroavante puro de vez em quando, para pegar as bolas na área que foram se perdendo uma e outra vez. O garoto, que marcou dois gols em cinco minutos em Pamplona, ​​vai fazer o clube adiar por mais um ano a contratação de um novo atacante.

Gimenez quase dá carona ao Atlético

O uruguaio entrou depois reinildode lesão e quase deixou o Estádio Santiago Bernabéu como um herói. José Gimenez marcou um gol de cabeça espetacular quando seu time estava reduzido a 10 homens e quase deu Atlético sua maior vitória da temporada. Grande parte do crédito pelo gol vai para Antoine Griezmann, que colocou a bola onde queria. A glória foi tirada dele por um compatriota.

Benzema, desta vez, não esteve presente

O francês não esteve no seu melhor contra Atlético. Era raro para ele. Karim se perdeu em Atléticodefesa cerrada e não teve grandes chances nem gerou jogo para seu time. Parece que ele precisa de um descanso, embora seja compreensível que Ancelotti nunca o tira.

Uma homenagem a par de Amâncio

Real Madrid prestou a homenagem perfeita Amancio Amaro antes do dérbi. Um ato simples e cheio de emoção, bem feito, com carinho, respeito e admiração. Os torcedores mais antigos se emocionaram com a lembrança do herói da sexta Copa da Europa, um dos melhores dribladores que Real Madrid teve ao longo de sua história.

Orações para Reinildo

A lesão do zagueiro brasileiro parece muito ruim. reinildoO joelho do jogador rachou no meio do primeiro tempo e parece que ele pode ter rompido o ligamento cruzado. É uma tragédia para Atletas e acima de tudo para o jogador, que tem sido um dos melhores jogadores de Los Colchoneros nesta temporada.

As cartas de Gil Manzano…

Gil Manzano quis manter o derby sob tal controle com as cartas que acabou saindo do controle. Não é normal que depois de meia hora ele tenha mostrado três cartas em uma partida que teve cinco faltas. Não importa os cartões para três faltas razoavelmente normais. O Real Madrid e Atlético os jogadores não podiam acreditar no que viam… Mas o pior ainda estava por vir. corrêacartão vermelho de por uma leve cotovelada em rudigerO peito de culminou em um jogo péssimo do árbitro.