Você sabe quando sai o próximo concurso PC SP 2023? Pois, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já anunciou a intenção de realizar um novo certame.

O processo é para a Polícia Civil do estado, o que leva muitos profissionais a ficarem atentos às novidades. Afinal, ser um policial civil é o sonho de muitos paulistas.

Separamos diversas informações sobre o assunto, para que você fique por dentro de cada detalhe relevante.

Então, se você, assim como muitos outros, também tem vontade de prestar o concurso PC SP, não pode deixar de ler até o final. Assim, confira mais detalhes sobre esse tema.

Próximo concurso PC SP, saiba mais

Segundo o Secretário de Segurança Público do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, o déficit no efetivo da Polícia Civil do estado é de 33%. E no intuito de reverter esse quadro anunciou a realização de um novo concurso que deve ser aberto, ainda, em 2023.

Ainda segundo o titular da pasta, o concurso PC SP 2023 deve disponibilizar cerca de 2.939 vagas. Apesar do número bastante expressivo, esse quantitativo ainda não será suficiente para suprir a necessidade da PC de São Paulo.

Segundo Guilherme Derrite em algumas regiões da cidade atualmente, delegados estão tendo que assumir a liderança de mais de um distrito. Portanto, para tentar tapar o buraco da falta de efetivo.

Contudo, esse tipo de prática pode acabar comprometendo o desempenho das investigações em andamento.

Divulgação do edital

Apesar do anúncio da abertura de um novo concurso PC SP, ainda não foi oficializada a data para a publicação do edital. Segundo o secretário, a Polícia Técnico-Científica também está apresentando déficit em seu efetivo. Por isso, também deve ocorrer a abertura de edital para 2023.

Dessa forma, a previsão é de que os dois editais sejam publicados de forma simultânea. Além disso, as inscrições e a aplicação das provas também devem ocorrer em períodos próximos.

Em meados do ano passado, o então governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou a contratação de 3.500 policiais civis. As vagas foram divididas entre os seguintes cargos:

552 vagas para Delegado de Polícia;

116 vagas para Médico Legista;

249 vagas para Perito Criminal;

250 vagas para Investigador de Polícia;

333 vagas para Escrivão da Polícia.

A propósito, todos os cargos e carreiras exigem nível superior de escolaridade. Sendo assim, as remunerações oferecidas chegam a R$14 mil por mês, a depender do cargo.

Próximo concurso PC SP estava cotado para o início de 2023

Segundo o governo, a expectativa é que parte dessa contratação, que já está autorizada, seja para concursos que já estão em andamento. Aliás, essas contratações são para o cargo de delegado, de investigador e de escrivão da polícia.

A outra parte deve ficar para futuras seleções. No ano passado, o diretor da Divisão de Administração de Pessoas (DAP) da corporação, Gilson Cezar Pereira da Silveira, disse que a expectativa era divulgar os novos editais já em janeiro deste ano. Contudo, isso não ocorreu até o momento.

As provas estão previstas até junho

Segundo o diretor da DAP, as provas do próximo concurso PC SP devem ser aplicadas até junho de 2023. Quando foi questionado se a banca organizadora escolhida, a Vunesp, seria mantida ele respondeu que “se manter a regra, com certeza”.

Assim, caso isso se confirme, e a Vunesp seja oficialmente a banca organizadora nos próximos concursos da Polícia Civil do estado de São Paulo, a expectativa é que o prazo seja menor.

Afinal, com a banca escolhida, é possível economizar um bom tempo, pois não é necessário realizar novas licitações para que a escolha e contratação de uma nova banca.

Além disso, a estrutura das provas em si, também devem se manter e seguir os mesmos parâmetros do concurso do ano passado. Assim, não será cobrado o TAF (Teste de Aptidão Física).

Isso porque, desde 2014, quando ocorreram alguns ajustes na Lei Orgânica, a obrigatoriedade do teste de aptidão física foi retirada. Isto é, não uma etapa obrigatória para conseguir a aprovação.

Enquanto, no conteúdo programático devem ser feitas algumas mudanças, visto que algumas leis passaram por publicações e atualizações.

Em suma, para saber tudo sobre o próximo concurso PC SP fique de olho nas próximas notícias. Ademais, acompanhe a publicação do edital e não perca os prazos para realizar a sua inscrição.