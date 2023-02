Quanto dinheiro Drake ganhou no ano passado em apostas esportivas? Dê uma olhada em todas as suas apostas

Pna estrela Drake mais uma vez perdeu dinheiro ao apostar em um evento esportivo de celebridade depois que ele apoiou Jake Paul derrotar Tommy Fury.

Drake colocar 335.000 libras em Paulo para derrotar o inglês de 23 anos, mas não foi assim, pois ele perdeu na decisão dividida após oito rodadas.

Sua capacidade de apostar no cavalo errado nem sempre está ligada às apostas. Equipes ou indivíduos que foram retratados com Drake pouco antes de um grande evento ou período esportivo, muitas vezes acabaram perdendo.

Felizmente para ele, ele pode ganhar muito dinheiro com sua própria carreira, caso contrário, correria o risco de falir.

Ele ganhou sua aposta de 1,04 milhão de libras no Super Bowl LVI, mas depois perdeu 228.000 libras no UFC 272 ao apoiar jorge masvidal ganhar. ele apoiou Duque para vencer a UNC no Torneio da NCAA de 2022, perdendo 66.000 libras no processo.

Ele colocou um parlay de três equipes no Dallas Maverickso Chamas de Calgary e a Rangers de Nova York, e ganhou 1,9 milhão de libras. Ele perdeu 335.000 libras em um diferente pouco antes.

Ele estava certo sobre o Golden State Warriors vencendo a Conferência Oeste, porém, ganhando 664.000 libras. Ele perdeu 190.000 em Charles Leclerc para vencer o Grande Prêmio da Espanha, no entanto.

Ele ganhou participações recentemente na NHL, UFC 276, Kentucky Derby e NFL Draft de 2022, mas também perdeu na NHL e no UFC 274.

Existem alguns grandes ganhos para Drakemas as grandes perdas são impressionantes para aqueles que não conseguem imaginar tais somas.