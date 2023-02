Quanto dinheiro vai custar para ver LeBron James quebrar o recorde de pontuação de Kareem Abdul-Jabbar na NBA?

Cnossos assentos laterais 166 e 167 na arena onde o Los Angeles Lakers jogar seus jogos em casa são praticamente tão bons quanto possível.

As pessoas que ocupam essas cadeiras quando Lebron James rompe Kareem Abdul-JabbarO recorde de pontuação do NBA terá uma visão de perto, com os pés na mesma madeira onde a tacada histórica acontece.

A história, neste caso, tem um custo.

Na segunda-feira, os assentos para o jogo de terça-feira contra o Oklahoma City Thunder poderiam ter sido adquiridos por US$ 75.000 – cada. Preço total para os dois assentos com taxas do Ticketmaster: $ 181.500. E não há garantia de que James quebrará o recorde na terça-feira; na verdade, em seu atual ritmo de pontuação, ele estaria um pouco tímido quando o jogo do Thunder terminasse.

É por isso que esses mesmos assentos são ainda mais caros na quinta-feira para o próximo jogo do Lakers contra o Milwaukee Bucks – os dois times pelos quais Abdul-Jabbar jogou durante sua carreira no Hall da Fama. Para esse jogo: $ 242.000, incluindo as taxas. Mas a história sugere que os preços cairão; especialistas do setor há muito dizem que ingressos com preços extravagantes raramente atingem o número gigante listado.

Não se engane, no entanto. Os melhores assentos ainda custarão muito.

“Para o jogo de quinta-feira, vendemos um par de ingressos, assentos na quadra, por US$ 24.000 o ingresso, US$ 48.000 no total”, disse Kyle Zorn, gerente de marca do mercado de ingressos online TickPick. “Acho que as pessoas estão apostando na história de que ele faz isso contra o ex-time de Kareem, mas ele pode facilmente marcar 36 pontos na terça-feira e o mercado para o jogo de quinta-feira pode cair completamente.”

Sempre que o recorde cair – talvez terça, talvez quinta, e é duvidoso que a perseguição passe, a menos que James não esteja jogando por algum motivo – será um evento.

A NBA já mudou a programação da televisão nacional para terça-feira, reorganizando as coisas para obter o Lakers-Trovão jogo para o segundo slot do habitual doubleheader da TNT naquela noite – com o comissário Adam Silver dizendo que a liga queria ter certeza de ter o maior número possível de olhos no momento recorde.

A NBA prestará homenagem quando James ultrapassar o total de 38.387 pontos de Abdul-Jabbar

O Lakers estará de volta na TNT contra o Bucks na quinta-feira, além de ter outra audiência nacional de TV esperando no sábado, quando eles visitam Estado Dourado no ABC. Aqueles foram previamente agendados dessa forma, sem necessidade de reorganização.

Silver disse que a NBA prestará homenagem quando James ultrapassar o total de 38.387 pontos de Abdul-Jabbar, provavelmente com uma celebração em maior escala do recorde no fim de semana do All-Star em Salt Lake City no final deste mês.

“Não há dúvida de que vamos parar esse jogo e garantir que registramos para a história, a bola, a cesta, o uniforme”, disse Silver. “Vamos parar e garantir que fizemos nosso trabalho como arquivistas da NBA. Ao mesmo tempo, há o equilíbrio de que eles jogarão contra um time que deseja muito vencer naquela noite e não ser distraído. Provavelmente faremos algo no momento.”

O bom senso provavelmente prevalecerá aqui: se James conseguir o recorde faltando um minuto para o final de um jogo disputado, por exemplo, a NBA provavelmente não interromperá o processo com uma longa paralisação. Se acontecer cedo, uma breve interrupção do jogo não seria sem precedentes.

Mas para aqueles que querem ver tudo acontecer pessoalmente, seja nos assentos da quadra ou nos níveis superiores da arena, ainda custará um bom dinheiro.

Falando na segunda-feira, e com o mercado provavelmente flutuando até a hora do jogo, Zorn disse que o preço mais barato para o jogo de terça-feira foi de cerca de US$ 176 – cerca de metade do que era uma semana atrás, com a maioria das pessoas supondo que o recorde cai contra o Bucks – e $ 796 para o jogo de quinta-feira.

“É estranho como os preços do jogo na terça-feira caíram tão significativamente, como se fosse uma garantia de que ele está quebrando na quinta-feira”, disse Zorn.

Muitos pontos de preço provavelmente estão fora do alcance da maioria dos fãs. Então, novamente, se houver um fã do Thunder em LA que realmente queira ver seu time, eles podem querer esperar até 24 de março. O Thunder estará de volta naquela noite.

Bilhete mais barato agora para esse jogo – cerca de $ 60.