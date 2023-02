Quarta-feira de Cinzas Regras de jejum: Você pode comer carne durante a Quarta-feira de Cinzas?

Cos cristãos jejuam e recebem suas cinzas na quarta-feira de cinzas como forma de penitência, que é realizada na Bíblia por meio de abstinência, jejum, repouso e uso de cinzas.

Enquanto alguns seguidores da Quaresma aderem a essas regras ao pé da letra, outros adotam seus próprios métodos e observam a época à sua maneira. A Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa são dias de jejum obrigatórios para os católicos.

Enquanto isso, para católicos de rito romano, luteranos, morávios, anglicanos, metodistas e nazarenos, a quarta-feira de cinzas marca o primeiro dia da quaresma.

Os cristãos aproveitam o dia para homenagear o sofrimento e a morte de Jesus por meio do jejum, que é visto como uma forma de celebrar e participar da ressurreição de Cristo.

Na Bíblia, Jesus instrui seus seguidores a jejuar enquanto ele está longe deles e diz que eles devem fazer isso para se lembrar dele e estar perto dele enquanto ele estiver fora.

Quando ele está entre seus discípulos, eles devem abster-se de jejuar. Porém, quando ele está longe deles, eles devem jejuar para se aproximarem dele.

Você pode comer carne na quarta-feira de cinzas?

A Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa devem ser observadas pelos católicos latinos de acordo com a política da igreja. Assim, os devotos entre 18 e 59 anos podem fazer uma refeição substancial, além de duas menores durante o dia.

Além disso, os católicos latinos com mais de 14 anos se abstêm de comer qualquer carne ou produtos de origem animal em qualquer um desses dias.

Deve-se notar que a lei da Igreja foi alterada em 1966 de proibir a carne em todas as sextas-feiras do ano para proibi-la apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Portanto, muitos católicos observam esse jejum todas as sextas-feiras durante a Quaresma comendo peixe em vez de carne.

A principal razão por trás dessa lei é que a carne é um símbolo da carne. Na Sexta-Feira Santa, Jesus deu seu corpo em sacrifício. Portanto, abster-se de comer carne respeita a oferta que Jesus fez na cruz.