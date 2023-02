‘Quarterback’: a nova série documental da Netflix com Patrick Mahomes, Kirk Cousins ​​e Marcus Mariota

Tsua quarta-feira o Netflix anunciou sua primeira parceria com o NFL lançar uma nova série documental chamada “Quarterback”que fará um olhar único sobre a temporada através dos olhos de três NFL quarterbacks, com a primeira parcela apresentando Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariotaque foram seguidos ao longo da última temporada.

“Quarterback” vai estrear em alguns meses, durante o verão de 2023, levando o espectador aos momentos em que os zagueiros estão dentro do grupo ou em casa aproveitando o tempo com suas famílias fora do campo.

Este foi o primeiro ano em que a NFL microfoneu todos os zagueiros para cada jogo durante a temporada.

Patrick Mahomes será, sem dúvida, a estrela do show

Com certeza, os apresentadores e produtores de programas da Netflix estão em êxtase com o fato de Patrick Mahomes ter tido uma temporada como a que acabou de ter, enquanto o acompanhavam de perto durante o dia a dia, com o quarterback do Chiefs quebrando recordes da temporada, ganhando o MVP da NFL, bem como o Super Bowl e o MVP do Super Bowl.

“Estou animado para que os fãs tenham uma visão exclusiva dos bastidores de uma temporada inesquecível para toda a organização Chiefs e para minha família”, disse Patrick Mahomes.

A 2PM Productions de Mahomes, uma empresa recém-criada para o quarterback, também estará envolvida na produção da série.

A plataforma de streaming também falou sobre acompanhar de perto o bicampeão do Super Bowl.

“Desde dar as boas-vindas a um novo bebê no meio da temporada até dar as boas-vindas ao troféu Lombardi de volta a Kansas City, nossa equipe esteve lá para tudo. Esta nova série da Netflix mostrará o tempo, a preparação e o equilíbrio necessários para ser um jogador da NFL quarterback e atuar no maior palco.”