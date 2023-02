Quatro detidos após o corpo desmembrado da modelo Abby Choi de Hong Kong ser encontrado na geladeira

Tex-sogros de Hong Kong modeloAbby Choi estão presos atrás dela partes do corpo foram encontradas em uma geladeira dias depois que ela desapareceu, a polícia disse no sábado.

A polícia está procurando o ex-marido, mas prendeu os pais e o irmão dele, segundo o superintendente de polícia Alan Chung. eles vão enfrentar acusações de assassinato.

Chung disse que as autoridades acreditam que a mulher de 28 anos teve disputas financeiras envolvendo dezenas de milhões de dólares de Hong Kong com seu ex-marido e sua família e que “algumas pessoas” estavam insatisfeitas com a forma como Choi lidava com seus ativos financeiros.

Depois de invadir uma casa alugada pelo pai do ex-marido da vítima na tarde de sexta-feira, os policiais descobriram duas pernas que pertenciam a uma mulher na geladeira, bem como o bilhete de identidade da vítima, cartões de crédito e outros itens da casa, disse Chung.

“A polícia também descobriu que o apartamento foi organizado meticulosamente por assassinos de sangue frio”, disse ele. “Ferramentas usadas para desmembrar corpos humanos foram encontrados no apartamento, incluindo moedores de carne, motosserras, capas de chuva compridas, luvas e máscaras.”

Tecidos humanos foram encontrados em potes de sopa, disse Chung. A polícia não conseguiu localizar a cabeça, o tronco ou as mãos da vítima no local.

Chung disse que a casa foi alugada pelo pai de seu ex-marido há apenas algumas semanas. Chung disse que a mulher tinha 28 anos e era uma modelo cujo sobrenome era “Choi”. Ele não revelou sua identidade completa, mas o Correio da Manhã do Sul da China a identificou como modelo Abby Choi.