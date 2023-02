Queima de estoque: dicas para aproveitar e evitar perder dinheiro

“Oferta exclusiva”, “Aproveite a liquidação”. No começo de ano surgem várias promoções de queima de estoque. As promessas são de compras com descontos exorbitantes, que costumam chegar a 80%. É uma maneira de dar fim no estoque do fim de ano.

Tudo certo se fosse só isso. Apesar de tudo ser atrativo, é preciso bastante atenção quando for comprar. Afinal, as promoções de queima de estoque comumente têm regras específicas, como não trocar produtos, aceitar somente pagamento à vista, etc. Então, vale a pena comprar nessas promoções? Quais itens devemos observar na hora da aquisição de um produto? Saiba como proceder nesses casos na matéria desta quinta-feira (16) do Notícias Concursos.

Dicas para aproveitar as promoções de queima de estoque do começo de ano sem cair em ciladas

Vamos às dicas preciosas para você não perder dinheiro com falsos descontos:

Verificar o que está na promoção antes de comprar

Verificar todas as ofertas naqueles encartes coloridos, redes sociais e outras formas de divulgação, ajuda a verificar os itens que serão interessantes levar para casa. Assim, sua aquisição será mais focada. Lembrando que o fornecedor tem obrigação de cumprir com todas as promoções dos produtos que divulgar, portanto, se o preço está registrado no panfleto e ainda dentro da validade promocional, é o que deve ser praticado.

Não adquira nada com pressa

Comprar com pressa impede de ter atenção em detalhes. Verifique sempre como está o estado físico do item, bem como o conteúdo e o funcionamento. Tudo isso precisa conferir com o que está escrito na embalagem.

Veja a garantia

Os produtos do tipo duráveis, como roupas, eletrodomésticos, móveis, entre outros, têm a garantia legal com prazo de 90 dias. Se tiver a garantia contratual, o item adquirido deve ser acompanhado de um certificado de garantia. Quer dizer que tem um documento que comprova isso.

Em se tratando de produtos com pequenos defeitos (por exemplo, roupas descosturadas ou manchadas), a exigência é que a loja especifique detalhadamente uma descrição. Dessa forma, os defeitos estarão relatados no recibo, nota fiscal ou pedido, isentando de qualquer tipo de problema.

É importante lembrar que, para tais defeitos, não existe garantia. Mas, para defeitos posteriores que não foram descritos, é direito do consumidor reclamar.

Verifique se tem a entrega disponível

Diversas lojas que fazem liquidações não costumam entregar produtos para clientes. Mas, esta informação tem que ser descrita de maneira objetiva e clara antes de concluir o negócio. Para que transtornos sejam evitados, se o cliente for pessoalmente adquirir o item, já tem que garantir a maneira de como transportará.

Caso tenha entrega, a mercadoria deve ser conferida no ato do recebimento. Caso tenha alguma irregularidade, é essencial que o objeto seja devolvido om o problema especificado na nota da entrega.

Veja os requisitos de troca

É comum ter restrições para trocar itens de queima de estoque. Mas, caso o produto apresente problemas, tornando-o impróprio para uso, o fornecedor terá 30 dias corridos para resolver a questão. Caso não aconteça, o cliente possui o direito da troca do produto por outro igual, ou mesmo a devolução do dinheiro com o acréscimo da correção monetária.

Veja quais são as formas de pagamento

Antes de adquirir qualquer produto, pergunte sobre as opções para pagamento, disponíveis na loja. Caso escolha alguma forma de pagamento parcelado, veja atentamente o contrato para financiamento.

A loja tem obrigação de informar o valor dos juros aplicados, tal como o total à prazo da compra. Em queima de estoque ou não, é normal que os preços fiquem mais vantajosos, com os pagamentos à vista. Ah, isso a lei permite.