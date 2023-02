Quem é Christian Bruckner, suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann e que outras acusações ele enfrenta?

Tele Madeleine McCann O caso voltou a ser notícia depois de uma jovem polaca afirmar ser a britânica que desapareceu em 2007 durante férias em família em Portugal.

Essa garota tem certeza de sua identidade e está até pedindo um teste de DNA para confirmá-la. E como resultado dessas declarações, todo o caso está sendo discutido novamente.

Madalena tinha três anos quando desapareceu do seu apartamento de férias na Praia da Luz a 3 de maio de 2007, enquanto os seus pais jantavam num restaurante próximo.

A polícia alemã disse em junho de 2020 que ela foi dada como morta e que Christian Bruckner provavelmente foi responsável por sua morte.

No entanto, as autoridades britânicas continuam a tratá-lo como um caso de pessoa desaparecida e a falta de provas os impediu de processar o suspeito.

Em Portugal, as autoridades descreveram Bruckner como um “suspeito formal” no caso Madeleine, mas ele não foi preso por qualquer envolvimento no desaparecimento dela.

O alemão cumpria pena por violação de uma mulher em 2005 na zona do Algarve, perto do local onde a menina desapareceu. O agressor sempre negou qualquer envolvimento no caso da criança.

Outros crimes de Christian Bruckner

Recentemente, novos crimes surgiram em relação ao cidadão alemão.

O homem de 45 anos, principal suspeito do crime Madeleine McCanndo desaparecimento, foi acusado por procuradores alemães de vários crimes sexuais que teria cometido em Portugal entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017.

“O acusado é acusado de três acusações de estupro agravado e duas acusações de abuso sexual infantil. A investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann continua”, dizia um comunicado da polícia.

Os crimes de que foi acusado foram os seguintes: Em Abril de 2007, teria encurralado uma menina alemã de 10 anos na praia da Salema, muito perto do local onde Madeleine desapareceu um mês depois, e a forçado a praticar um acto sexual.

Entre 2000 e 2006, ele é acusado de estuprar duas mulheres, uma delas maior de idade, e uma menina de 14 anos.

Em junho de 2004, ele é acusado de entrar no apartamento de uma irlandesa de 20 anos pela sacada na Praia da Rocha.

Ele supostamente a acordou e a estuprou com uma faca. E a mais recente em 2017, quando teria se exposto na frente de um grupo de crianças.