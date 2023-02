Quem é Fia Johansson: A vidente ajudando a suposta Madeleine McCann?

Tele Madeleine McCann O caso é um dos sequestros mais comentados do mundo há anos. Depois de intensas investigações e provas que não levaram a um suspeito concreto, a esperança de ver a menina com vida foi ficando cada vez menor.

Agora, 16 anos depois que a menina desapareceu no Algarve, Portugal, uma jovem polonesa afirmou ser Madeleine McCann. Julia Faustyna foi ignorada pelas autoridades para um teste de DNA, mas a médium Fia Johansson juntou-se à sua luta e deu a conhecer esta informação – o que muita gente quer saber é quem é exatamente esta cartomante.

Fia Johansson, a médium que defende a identidade da polonesa que afirma ser Madeleine McCann

Fia Johansson está atualmente dedicado a defender Júlia Faustina e que suas declarações atingem todas as partes do mundo, mas anos atrás, essa médica, como ela se autodenomina, fez várias aparições em mídias como Forbes, Fox, CBS ou The Wall Street Journal.

A iraniana coloca todos os seus esforços para encontrar respostas para seus clientes que querem saber mais sobre seu passado ou sua família. Tanto que se define como “médium praticante, hipnoterapeuta clínica e curandeira holística”, profissões que exerce há mais de 25 anos e que a levaram a envolver-se actualmente no Madeleine McCann caso.

Fia ajudou Julia Faustyna a encontrar semelhanças físicas com as da menina desaparecida há 16 anos. Cor do cabelo, marcas de nascença e um defeito hereditário no olho direito são apenas algumas das evidências que as mulheres polonesas e iranianas apresentaram para que o DNA de Faustyna fosse testado. Além disso, a menina também foi abusada sexualmente quando criança pelo mesmo homem que é suspeito de ter sequestrado McCann.