Quem é Isiah Pacheco, o novato latino dos Chiefs vencedor do Super Bowl?

RO estreante Isiah Pacheco fez uma temporada inesquecível e contribuiu com um touchdown ao se destacar no Kansas City Chiefs‘ conquista de Super Bowl LVII no domingo.

Ele foi levado na última rodada do draft de 2022 e agora pode se gabar de algo que poucos podem, ser campeão da NFL após o Kansas City Chiefs‘ 38-35 vitória sobre o Philadelphia Eagles.

De ascendência dominicana e porto-riquenha, o jogador de 23 anos nasceu em Vineland, Nova Jersey.

No domingo, ele se destacou com um touchdown e correu 76 jardas, com 15 corridas e média de 5,1 em cada uma.

A melhor temporada de Isiah Pacheco

Sua temporada foi impressionante, já que ele correu para 830 jardas com cinco touchdowns e uma média de 4,9 jardas por carregamento na temporada regular.

Esses números foram destacados por Patrick Mahomesestrela do time, que o destacou para elogios.

“Ele é tão talentoso fisicamente que é difícil para as defesas explicar o quão físico ele é”, Mahomes disse após a vitória do Divisional Round sobre o Jacksonville Jaguars.

E ele provou isso no domingo, como o águias a defesa o atrasou apenas algumas vezes com rebatidas fortes, uma no quarto período, mas ele se levantou para permanecer no jogo.

Conselhos de Isaías Pacheco

Esse empenho e dedicação foram recompensados ​​por pachecoque mantém os pés no chão e, como campeão da NFL, sabe que fazer tudo com esforço e em equipe é a melhor recomendação para todos os jovens jogadores.

“Trabalhe, ouça seus pais, dê o seu melhor em tudo o que fizer”, disse ele ao ser entrevistado pela ESPN durante as comemorações.

“O treinador sempre nos disse que o trabalho em equipe é o mais importante.

“Hoje foi um exemplo de que juntos somos todos capazes de alcançar tudo o que nos propusemos a fazer.”

Quem é Isaías Pacheco?

pachecoA qualidade de Michael já era evidente em seus tempos de faculdade, enquanto sua chegada à NFL foi na 251ª posição geral no draft de 2022, à frente de apenas 11 jogadores.

Perto de ficar sem equipe, Cidade de Kansas escolheu o jogador que mais se destacou na Rutgers University e ali começou sua aventura na NFL após uma vida um tanto complicada, na qual teve que superar o assassinato de seus dois irmãos quando ainda estava no ensino médio.

Uma vez na NFL, ele gradualmente convenceu com seu talento. Agora, ele pode comemorar o Super Bowl, título merecido para o time e para o pacheco.