Quem é Zaire-Emery, a ‘arma secreta’ de 16 anos do PSG para parar o Bayern de Munique?

Paris Saint-Germain encontraram-se em um pântano de problemas, que vão desde a disponibilidade de Lionel Messi e Kylian Mbappé por lesão, Neymardiscussões com o diretor esportivo e a má forma geral da equipe, mas Warren Zaire-Emery está dando ao clube algo positivo em que pensar.

Aos 16 anos, Zaire-Emery ganhou uma chance em PSGé titular através de suas atuações nas categorias de base e depois sob o comando do técnico do time principal Christophe Galtierque espera que o jovem seja o tônico necessário para dar o pontapé inicial em 2023.

O L’Equipe chegou a noticiar que o adolescente poderia ser colocado na lateral no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, para conter o ritmo de Bayern de Muniquede Afonso Davies.

Zaire-Emery é o jogador mais jovem a estrear e marcar pelo PSG

Zaire-Emery vem crescendo lentamente do lado parisiense, com PSG oferecendo-lhe seu primeiro contrato profissional durante o verão, depois de vencer o Campeonato Europeu Sub-17 com a França.

A confiança que Galtier mostrou em Zaire-Emery cristalizou durante a estreia do jogador com o PSG primeiro time na vitória por 5 a 0 sobre Clermont no dia de abertura da temporada da liga 2022/23.

Zaire-Emery tornou-se assim o jogador mais jovem a fazer sua estreia na Ligue 1 pelo PSG aos 16 anos, quatro meses e 29 dias.

Em 1º de fevereiro, Zaire-Emery selado PSGvitória por 3 a 1 do Montpellier e quebrou outro recorde, o de artilheiro mais jovem da história do clube parisiense, aos 16 anos, 10 meses e 24 dias.

No último fim de semana, o adolescente começou uma partida do campeonato contra Mônaco. Embora seu time tenha perdido pela segunda vez em sete dias, perdendo por 3 a 1, ele voltou a marcar.

Zare-Emery comemora com Leo MessiGuilherme HorcajueloEFE

A confiança que Galtier sempre teve está dando certo em campo, com o técnico francês despreocupado com a idade do jogador.

“Se um jogador de 16 ou 17 anos estiver em melhor forma do que os outros, ele jogará”, disse. Galtier afirmou.

Dado PSGsua má forma, GaltierA arma secreta de ‘s poderia realmente ser um garoto de 16 anos. A Liga dos Campeões espera Zaire-Emery.