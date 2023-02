Quem foi Cristóvão Colombo? – Notícias Concursos

Cristóvão Colombo: importante figura para a história da humanidade

Cristóvão Colombo é considerado o maior navegador da história, tendo liderado conquistas durante as Grandes Navegações.

Questões sobre o navegador e seus feitos podem aparecer em questões de história dentro das mais variadas provas do país, como nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje preparou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre Cristóvão Colombo. Vamos conferir!

Quem foi Cristóvão Colombo: introdução

Estudiosos acreditam que já com apenas quatorze anos, Cristóvão Colombo teria entrado em uma escola de formação de navegadores e cartógrafos, instituições muito comuns no século XV.

Como mencionamos, Cristóvão Colombo é reconhecido como um dos maiores navegadores da história. No ano de 1492, ele foi enviado pela coroa espanhola em uma expedição que o levou ao continente americano. O desembarque aconteceu em uma das ilhas que hoje conhecemos como Bahamas e a data é considerada o marco das Grandes Navegações e também o marco inicial da Idade Moderna, segundo alguns historiadores.

Cristóvão Colombo: carreira e principais conquistas

A carreira de Colombo como navegador começou 1470, quando participou de viagens comerciais de nobres. Logo no início de sua carreira, Colombo foi reconhecido como um excelente navegador e passou a ser procurado por muitos monarcas.

Em 1492, Colombo foi convocado para um trabalho a mando da coroa espanhola. Um grande apoio financeiro fazia parte do contrato estipulado, incluindo 2 milhões de maravedis (moeda da época) para a preparação das embarcações que entraram para a história: Niña, Pinta e Santa Maria.

Colombo chegou à América em sua primeira viagem no dia 12 de outubro de 1492. Na chegada, acreditou estar na Índia e por esse motivo chamou os nativos de índios.

Cristóvão Colombo: fim de sua vida

Colombo morreu na Espanha, no dia 20 de maio de 1506, aos 54 anos. Fontes mostram que o navegador foi abandonado pela Coroa Espanhola no fim de sua vida e não teria recebido a recompensa financeira prometida.