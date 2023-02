quem poderá receber R$ 700 em fevereiro

A partir da próxima semana, o Governo Federal vai retomar os pagamentos do programa Bolsa Família. De acordo com o calendário oficial de liberações, os repasses serão retomados a partir do dia 13. A expectativa é de que mais de 21 milhões de pessoas recebam o saldo até o próximo dia 28, considerando todos os grupos de usuários.

O Governo Federal já confirmou que todos estes beneficiários deverão receber um patamar mínimo de R$ 600 por família, assim como estava acontecendo nos meses anteriores. Uma parte destes usuários poderá receber até R$ 700, considerando que em fevereiro também já estão confirmadas as liberações do programa Vale-gás nacional.

O Vale-gás nacional é um projeto de caráter bimestral, ou seja, ele é pago sempre a cada dois meses. Em fevereiro o número de usuários ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que o patamar ultrapasse a marca dos 5 milhões, considerando o número de usuários aptos ao recebimento do saldo nos meses anteriores.

Não há nenhum impedimento para que uma mesma pessoa receba o Bolsa Família e o vale-gás nacional ao mesmo tempo. Desde que o cidadão cumpra as regras de entrada dos dois programas, ele poderá acumular os dois saldos, fazendo com que ele receba no mínimo R$ 600 de um projeto, e no mínimo R$ 100 do outro este mês.

Vale lembrar que este patamar de R$ 700 é apenas uma projeção. Caso o cidadão receba os dois benefícios, os pagamentos podem ser até maiores, considerando que ele poderá ganhar mais do que R$ 600 no Bolsa Família, a depender da soma dos seus benefícios internos, e mais no vale-gás considerando que o valor vai corresponder a 100% do preço médio nacional do botijão.

A movimentação

Tanto o Bolsa Família, como o vale-gás nacional são programas depositados na conta poupança social digital de cada cidadão. Para movimentar a quantia, basta usar o app do Caixa Tem. As regras de movimentação são basicamente as mesmas.

Através do Caixa Tem é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saque. Com esta numeração em mãos, o usuário poderá sacar o dinheiro em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O indivíduo que recebe os dois programas de uma só vez também pode movimentar as quantias através dos cartões do Auxílio Brasil. Dados mais recentes do antigo Ministério da Cidadania, apontam que mais de 8,5 milhões de usuários receberam estes dispositivos no decorrer do ano passado.

Calendário do Bolsa Família e Vale-gás

Assim como acontecia nos meses anteriores, o Bolsa Família e o vale-gás nacional deverão seguir usando o mesmo calendário oficial. Isto significa que as datas das liberações são exatamente as mesmas.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo que será usado pelos dois programas sociais neste mês de fevereiro. O cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando o dinheiro será depositado em sua conta.

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).