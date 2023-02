Quem precisa da CNH ONLINE vai gostar desta NOVIDADE

A emissão de documentos importantes está cada vez mais sendo aceita no formato digital, facilitando a rotina de muitos brasileiros. Assim, o novo portal do Detran (Departamento de Trânsito) permite que uma via da CNH online seja emitida.

A segunda via do documento tem essa facilidade de acesso, pois é essencial para a comprovação dos condutores de seu direito de dirigir. Então, com essa novidade, é possível acessar o portal do Detran para solicitar a CNH online de qualquer lugar. E se você quer saber o passo a passo de como fazer isso, continue lendo a matéria desta segunda-feira (06) do Notícias Concursos.

Um pouco mais sobre a CNH online

Antes da alteração, os que precisavam de uma segunda via tinham que se dirigir até um posto de atendimento para efetivar os procedimentos presenciais. Mas, agora, com essa funcionalidade, os motoristas terão que se deslocarem somente para retirar o documento quando estiver pronto. Mais simples, não é?

Contudo, preste atenção! Essa versão da CNH só estará disponível para quem não precisa alterar as informações do documento. Do contrário, a ação remota não será possível.

Não há autorização para alterar os dados cadastrais dentro do portal do Detran, uma vez que é uma forma de segurança que evita erros por parte dos motoristas. Por exemplo, se alterações estiverem liberadas, alguém pode tentar mudar a foto. Contudo, isso não é possível, principalmente se for online.

Quem tem que alterar qualquer dado precisa seguir pelo atendimento presencial. Posteriormente, é que o acesso ao documento será liberado. Outro detalhe importante é que, por ora, essa versão está disponível apenas no Rio de Janeiro.

De acordo com informações repassadas pelo próprio Detran, a intenção é que os atendimentos sejam rápidos e a qualidade dos serviços melhore cada vez mais. Com isso, filas serão evitadas e não haverá a necessidade do deslocamento até uma unidade do Detran.

Quem quiser acessar a CNH online é só entrar no portal do Detran Rio de Janeiro e clicar no ícone “habilitação”. Em seguida, é só clicar na aba “segunda via da CNH”, seguindo as orientações para confirmar o pedido.