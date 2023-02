Quem será o próximo jogador da NBA a atingir 70 pontos? Aqui estão as probabilidades

EUuma temporada em que os jogadores da NBA se propuseram a quebrar vários recordes de pontuação, parece que todas as noites podemos esperar alguém fazer 50, 60 ou até 70 pontos com facilidade, quando não faz muito tempo foi uma surpresa para ver alguém perder 40 pontos.

Basta dizer que ecos de Damian LillardA recente façanha de 71 pontos contra o Houston Rockets ainda está ecoando, um número que, aliás, foi atingido duas vezes nesta temporada.

No curto espaço de menos de um par de meses, primeiro Donovan Mitchell (2 de janeiro de 2023) e depois lillard (27 de fevereiro de 2023) se juntaram aos poucos privilegiados que já marcaram 70 pontos na NBA.

lillard, aliás, foi o primeiro jogador da história a chegar aos 70 ao mesmo tempo em que contribuiu com mais de 10 cestas de três pontos (13), mais de cinco assistências (6) e mais de cinco rebotes (6) no jogo. Ele estava a apenas três pontos do recorde de todos os tempos da NBA.

Claro, algumas casas de apostas já estão fazendo previsões sobre o próximo jogador a acertar o número mágico.

De acordo com SportsBetting.ag, lillard ele mesmo será o próximo a atingir 70 pontos e Donovan Mitchelljuntamente com Stephen Currysão os próximos candidatos mais prováveis.

Próximo a atingir 70 pontos Damian Lillard. +400 Donovan Mitchell, +500 Stephen Curry, +500 I Morant, +600 Kevin Durant, +600 Jayson Tatum, +700 Lucas Doncic, +700 Trae Young, +700 Joel Embiid, +800 Giannis Antetokounmpo, +900 Kyrie Irving, +1.200 LeBron James, +1.400 DeMar DeRozan, +1.800

E chegar aos 60? Novamente, o jogador do Trail Blazers é o mais provável, segundo as casas de apostas, a chegar primeiro aos 60 pontos.

Próximo a atingir 60 pontos Damian Lillard, +600 Lucas Doncic, +650 Joel Embiid, +700 Kevin Durant, +700 Stephen Curry, +700 Jayson Tatum, +800 Donovan Mitchell, +900 Giannis Antetokounmpo, +1.000 LeBron James, +1.000 Kyrie Irving, +1.200 Trae Young, +1.400 DeMar DeRozan, +1.600 I Morant, +1.600 Shai Gilgeous-Alexander, +1.600 Jaylen Brown, +2.000 Klay Thompson, +2.000 Nikola Jokic, +2.000 Lauri Markkanen, +2.500 Paskal Siakam, +2.500 Zion Williamson, +4.500

Isso não é exagero. Além de Lillard e Mitchell, Luka Doncic também alcançou esse número e outros dois jogadores estiveram à distância: Joel Embiid (59) e Devin Booker (58).

Devin Booker, do Suns, também sabe o que é chegar aos 70 pontos, o que ele fez em 2017. Será que o veremos fazer isso novamente nesta temporada?