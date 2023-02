Quem tem ESTA condição PODE comprar veículo 0km com isenção de imposto; saiba mais

Quem tem uma doença grave pode comprar um veículo 0km com isenção de imposto, conforme estabelece a legislação. Contrariando o “senso comum”, de que essa liberação do pagamento dos tributos é apenas para quem tem deficiências físicas, a oferta do benefício é para quem porta doenças em geral.

Contudo, como explica a matéria deste domingo (12) do Notícias Concursos, as doenças que se enquadram na isenção de imposto, devem causar alguma forma de limitação na pessoa. Com isso, consegue-se pagar menos para ter um automóvel novo em folha.

Livre do imposto

A garantia da isenção se dá pela Lei nº 8.989/95, anulando a aplicação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Em suma, essa norma reza sobre a aquisição dos veículos usados em transporte autônomo de passageiro, incluindo portador de doenças graves ou deficiência física.

Nesse sentido, é necessário que o cidadão passe por avaliações antes da concessão da isenção. Assim, será possível atestar com certeza de que ele cumpre todos os requisitos que a lei prevê. Além do mais, algumas legislações federais e estaduais garantem impostos isentos, como ICMS e IOF para este grupo.

Quais doenças têm direito à isenção de imposto na aquisição de carros?

É importante dizer que, além de doenças, algumas condições mais específicas também se enquadram como benefício. Por exemplo:

Deficientes mentais;

Deficientes auditivos;

Pessoas com deficiência profunda ou severa;

Deficientes físicos;

Deficientes visuais;

Pessoas com o espectro autista.

Agora, as doenças garantidoras da isenção de imposto na aquisição dos veículos são:

Artrite reumatoide;

Amputações;

Artrodese;

AVC;

Artrose;

AVE (Acidente Vascular Encefálico);

Alguns tipos de câncer;

Autismo;

Doenças degenerativas;

Tetraparesia;

Doenças neurológicas;

Esclerose múltipla;

Encurtamento de membros e más formações;

Escoliose acentuada;

LER (lesão por esforço repetitivo);

Parkinson;

Linfomas;

Manguito rotador;

Lesões com sequelas físicas;

Nanismo (baixa estatura);

Paralisia cerebral;

Neuropatias diabéticas;

Paraplegia;

Poliomielite;

Tetraplegia;

Mastectomia (retirada de mama);

Próteses internas e externas (exemplo: joelho, quadril, coluna, etc.);

Problemas na coluna;

Síndrome do Túnel do Carpo;

Quadrantectomia (relacionada ao câncer de mama);

Talidomida;

Renal crônico com uso de (fístula);

Tendinite crônica.

Ademais, a lei de isenção de imposto cobre apenas veículos com fabricação brasileira, com motor menor que 2 mil cm³ de cilindrada, que tenha quatro portas, com a do acesso ao bagageiro. O automóvel também deve ser movido ao combustível renovável, com sistema elétrico, de combustão ou híbrido.