Quer ganhar músculos? Confira seis alimentos que aumentam a massa magra do corpo

Muitas pessoas que fazem exercícios físicos, malhando sozinho ou indo a uma academia, tem como objetivo principal ganhar músculos. Com algumas mudanças de hábito e dedicação, é possível aumentar a massa magra do corpo. O atleta pode garantir um crescimento muscular através de anabolizantes naturais.

Antigamente algumas pessoas utilizam esteroides sintéticos para ter um bom resultado na academia. Aliás, o problema é que eles podem comprometer a saúde do atleta de diversas maneiras, além de terem uma série de efeitos colaterais. Já os anabolizantes naturais não afetam negativamente o corpo.

Todavia, o uso de alimentos para ganhar massa muscular tem algumas vantagens, eles são fáceis de se encontrar, e podem estar dispostos na dieta habitual do atleta. Com uma boa alimentação, o frequentador de academia garante uma série de nutrientes que podem auxiliar na construção e reparo dos músculos.

A princípio, para que a pessoa fique mais forte, ela deve fazer seus exercícios físicos, como o levantamento de peso por exemplo. Analogamente, a hipertrofia se caracteriza com o aumento dos músculos, de seu volume, através de uma sobrecarga, e a alimentação ajuda nesta questão, otimizando o treino do atleta.

1 – Ovos para ganhar músculos

O ovo é um alimento essencial para o atleta que deseja ganhar músculos. Igualmente, ele é rico em proteína de alta qualidade. Além disso, ele possui vitaminas e minerais que podem ajudar na reconstrução dos músculos, como, por exemplo, vitamina B12 e colina. Ele pode ser utilizado em vários tipos de dietas.

2 – A importância da aveia

Outro alimento indispensável para quem malha, a aveia é um carboidrato complexo que possui um baixo índice glicêmico. Ele é digerido facilmente no estômago e fornece energia ao corpo de forma gradual. Aliás, é rico em fibras, que pode auxiliar na regulação do açúcar no sangue e possui zinco, ferro e vitamina B.

3 – A carne vermelha e o aumento de massa

A carne vermelha, além de ser uma boa fonte de proteína, possui zinco, vitaminas do complexo B e creatina, que possibilita ao atleta aumentar a força e a resistência muscular. desde já, deve-se consumir cortes magros, com pouca gordura, para garantir ao frequentador de academia uma alimentação mais saudável.

4 – As frutas e a saúde do corpo

As frutas são alimentos ideais para os atletas já que são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudando na saúde do corpo como um todo. Logo, a banana e o abacate se destacam por serem ricos em carboidratos, e potássio, auxiliando a pessoa em seu treino, para ganhar músculos, e em sua performance na academia.

5 – A batata doce na alimentação saudável

A batata doce é um alimento bastante em voga atualmente. Isso se deve ao fato de que é um carboidrato bastante nutritivo. Ela também tem potássio e aumenta a saciedade do estômago. Em suma, é um dos mais potentes anabolizantes naturais, sendo muito consumido por todo tipo de atleta.

6 – O azeite na redução do colesterol

O azeite é muito importante para a alimentação de quem malha. Ele é uma fonte de gorduras saudáveis, e contém ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados. Dessa forma, eles auxiliam na redução do colesterol ruim e no aumento do colesterol bom. Analogamente, possui vitamina E, um ótimo oxidante.

Como ganhar músculos

O atleta que deseja ganhar músculos deve ficar atento a algumas questões. Ele deve treinar pelo menos de três a seis vezes por semana. Desse modo, vale ressaltar que a pessoa deve trabalhar um grupo muscular por pelo menos duas vezes durante esse período estipulado.

Quem deseja ter músculos fortes deve priorizar seu período de descanso, dormindo bem todas as noites. O sono ajuda na regeneração dos músculos e na hipertrofia. Por essa razão, é indicado que se espere 48 horas para trabalhar novamente um grupo muscular. Enfim, deve-se dormir no mínimo oito horas por noite.

Em síntese, o atleta deve trabalhar cada músculo em sua série de exercícios de forma lenta e concentrada. O movimento do exercício deve ser feito devagar. O ideal é que a pessoa contraia bem os músculos. A carga a ser levantada deve ser pesada, mas sem exagero deve-se respeitar o limite do corpo.

Outra questão importante para o atleta ganhar músculos é relacionada à hidratação. É importante observar que o músculo é composto de 75% de água. Em conclusão, o ideal é beber de dois a três litros por dia, em conjunto com a alimentação saudável e sua rotina de treinos, dessa maneira, é possível aumentar a massa magra do corpo.