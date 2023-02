Quero ser UFMS 2023 recebe inscrições até 28 de fevereiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu o período de inscrição para o processo seletivo Quero Ser UFMS 2023. De acordo com o edital, os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 28 de fevereiro. O processo seletivo Quero ser UFMS oferece 3,1 mil vagas para ingresso em diversos cursos de graduação.

Conforme as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site de Ingresso da UFMS, na Área do Candidato. No momento da inscrição, além dos dados pessoais, os candidatos deverão informar a forma de seleção, a edição do exame escolhido para participar. É necessário informar também a opção de curso.

O edital do processo seletivo indica ainda que poderão participar apenas os candidatos que fizeram as provas do Vestibular UFMS, do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em anos anteriores.

Serão aceitas as notas as edições do Enem ocorridas entre os anos de 2018 e 2022, as notas do Vestibular UFMS entre 2019 e 2023 e notas dos participantes da 3ª etapa do PASSE nos triênios 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022.

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, o objetivo desse processo seletivo é oportunizar o acesso ao Ensino Superior a um número maior de estudantes:

“O grande objetivo da Universidade é ampliar o acesso dos nossos jovens aos cursos de graduação, e essa é mais uma oportunidade. O candidato pode escolher sua maior nota e colocar o documento do resultado do Enem, por exemplo. Nós usamos essa nota para fazer a classificação. E um detalhe importante é que o processo seletivo não tem taxa de inscrição”.

A divulgação do resultado do Quero ser UFMS 2023, com a convocação para matrícula, está prevista para o dia 10 de março. Na mesma data, a universidade deve divulgar as orientações para a matrícula.

