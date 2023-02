QV Saúde OFERECE EMPREGOS; Veja os cargos!

A QV Saúde, empresa que viabiliza planos de saúde para grupos de pessoas que possuem a mesma categoria profissional, vinculadas a uma entidade de classe, sindicato ou associação que as represente, está atrás de novos colaboradores. Dito isso, veja quais são os postos de trabalho vagos na lista abaixo:

Analista Financeiro/Indicadores Sênior – Rio de janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Ouvidoria – Rio de janeiro – RJ – Efetivo;

BACKOFFICE ATENDIMENTO PL – Rio de janeiro – RJ – Efetivo: Atendimento aos beneficiários da carteira, por todos os canais disponíveis (telefone e atendimento presencial) com intuito de reter e ofertar melhores condições para manter o cliente na nossa Administradora;

Banco de talentos – Rio de janeiro – RJ – Banco de talentos;

Estagiário de Ciências contábeis – Rio de janeiro – RJ – Estágio.

Mais sobre a QV Saúde e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a QV Saúde, vale frisar que a empresa nasceu da vontade de unificar vozes, ampliar caminhos e levar uma experiência cada vez mais forte, direta, objetiva e positiva para a vida de todos os seus clientes. Até por isso, é fruto da experiência de mais de 30 anos em cuidar da saúde e do bolso do carioca.

Além disso, mais do que viabilizar planos, seu objetivo é oferecer sempre as melhores condições do mercado para todos os beneficiários, além de uma experiência positiva constante em todos os pontos de contato entre nós e o cliente. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego e seja da área, se candidate!

