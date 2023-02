R. Kelly recebe sentença de 20 anos por crimes sexuais infantis, pode ser libertado aos 80

R.Kelly foi condenado a 20 anos de prisão por suas convicções sexuais infantis, mas ele não passará o resto de sua vida atrás das grades.

Em um tribunal em sua cidade natal, Chicago, um juiz federal rejeitou o pedido dos promotores para mantê-lo preso até que ele fosse 100 anos.

Juiz Harry Linen Weaver disse Kelly cumpriria quase um ano de sua sentença simultaneamente com uma sentença anterior de 30 anos por extorsão federal e condenações por tráfico sexual em Nova York no ano passado.

Isso significa que Kelly, atualmente com 56 anos, poderá ser libertado da prisão quando tiver aproximadamente 80 anos.

Embora a sentença possa permitir Kelly para viver o resto de sua vida fora da prisão, o juiz reconheceu a natureza horrível de seus crimes e o impacto duradouro que eles teriam sobre suas vítimas.

“A natureza desta ofensa é… horrível”, disse tecelão de linho. “Ele observou que as vítimas de abuso sexual de Kelly sofreriam com seus crimes pelo resto de suas vidas”.

O juiz também considerou a possibilidade de Kelly pode não viver o suficiente para completar sua sentença, afirmando que ele tem uma expectativa de vida de “não muito mais”.

Mesmo assim, ele deixou claro que Kelly’Suas ações eram repreensíveis e ele precisava ser responsabilizado por elas. A sentença encerra o caso e envia uma mensagem de que o abuso sexual não será tolerado de nenhuma forma.

Uma pequena vitória para a equipe de advogados de R. Kelly

R.Kelly’s O advogado de defesa declarou a sentença do cantor como uma vitória após uma audiência em um tribunal em sua cidade natal, Chicago. O Prêmio Grammycantor de R&B vencedor permaneceu imóvel com os olhos baixos enquanto Juiz Harry Linen Weaver entregou sua sentença, que às vezes era difícil de seguir.

A sentença significa que Kelly cumprirá todas as suas penas de prisão de 20 anos, exceto uma, simultaneamente com uma sentença anterior de 30 anos por extorsão federal e condenações por tráfico sexual em Nova York. Embora os promotores tenham pedido uma sentença de 25 anos e atrasar o início da sentença até que ele tenha cumprido sua sentença anterior.

Durante a audiência, um representante leu uma declaração de um dos acusadores de Kelly, “Jane“, que também foi uma testemunha-chave no caso da acusação. No depoimento, Jane se descreveu como uma “escrava sexual” e afirmou que sofreu “lavagem cerebral” por Kelly, que quase a matou.

Kelly não fez nenhuma declaração antes da decisão da sentença, seguindo o conselho de seu advogado, Jennifer Bonjeanque o aconselhou a ficar quieto enquanto apelavam de suas condenações em Chicago e Nova York.

Após a audiência, Bonjean descreveu a sentença como o resultado certo e afirmou que o juiz foi razoável e levou em consideração os dois lados.

Enquanto isso, o Procurador dos EUA em Chicago, John Lausch, reconheceu que os promotores ficaram desapontados com o fato de Kelly não ter recebido mais penas de prisão consecutivas. No entanto, ele acrescentou que a sentença de 20 anos foi significativa e eles ficaram felizes com o resultado do caso.