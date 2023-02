Rachel Stuhlmann está de volta para competir com Paige Spiranac em sua roupa mais provocante

Paige Spiranac encontrou um competidor e rival, embora não seja no golfe, mas no tênis na forma de Rachel Stuhlmann.

A modelo é conhecida por ser a influenciadora de tênis mais sexy do mundo e seus milhares de seguidores concordam.

No Instagram, ela tem quase 300 mil seguidores e se considera a influenciadora número um do tênis.

Rachel Stuhlmann com os looks mais sexy e as jogadas de tênis mais loucas

conteúdo de tênis

Muitas das fotos que ela posta têm a ver com o esporte de raquete.

No entanto, a última publicação que levou seus fãs à loucura foi com um look provocante, com um ousado biquíni amarelo que gerou centenas de reações.

“Você é linda”, muitos disseram a ela nos comentários depois de compartilhar esse momento com seus fãs.

Quem é Rachel Stuhlmann?

Aos 26 anos, Rachel Stuhlmann e Paige Spiranac têm histórias semelhantes, como ela admite.

“Eu realmente respeito o que Paige fez pelo esporte do golfe”, disse ela em entrevista à Jam Press.

Stuhlmann acredita que ela poderia ter se tornado uma tenista profissional depois de começar a jogar tênis aos cinco anos, mas não gostou de ter que viajar tanto.

“Eu sabia que era bom o suficiente e poderia chegar lá, mas pensei que a realidade era que levaria de cinco a sete anos para chegar ao topo e não queria viver o estilo de vida que vem jogando em cidades pequenas e essencialmente morando em um carro”, disse ela ao SunSport.

Parece que o projeto de influencer também não tem sido ruim para ela, pois o número de seguidores vem crescendo.