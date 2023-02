Rachel Stuhlmann segue Paige Spiranac e mostra seus looks sensuais para o Super Bowl

Aé o Philadelphia Eagles e a Kansas City Chiefs prepare-se para batalhar em Super Bowl LVIIum casal de influenciadores briga pelo amor dos fãs nas redes sociais, como Rachel Stuhlmann e Paige Spiranac demonstraram seu apoio ao da NFL maior evento com seus próprios posts sensuais.

Rachel Stuhlmann mostra seu amor pelos Eagles e Chiefs

Rachel Stuhlmann postou algumas fotos em seu perfil do Instagram enquanto usava um top de biquíni com o AFC e NFC logotipos dos campeões neles, juntamente com uma pergunta para seus fãs.

“Chiefs or Eagles?”, ao lado de alguns emojis.

Paige Spiranac já sabe para quem torce no SBLVII

Paige Spiranac está torcendo pelo time que vai começar o Super Bowl como o favorito das apostas, o Philadelphia Eagles, anunciando sua decisão por meio de um post sexy nas redes sociais mostrando seu amor pelas cores verde e branco.