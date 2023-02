Rafa Benitez: O time do Real Madrid que conquistou a Liga dos Campeões aproveitou um grupo que funcionou bem comigo

Raphael Benítez vai assistir ao empate da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool com emoções misturadas. Ele cresceu no Estádio Santiago Bernabéu quando menino e foi jogador de futebol e treinador do clube.

Em Anfield, ele trouxe glória como treinador dos Reds. Da cidade de Merseyside, ele descreve para o MARCA um empate nas oitavas de final com muito tempero.

Q: Qual é a sua impressão geral deste empate nas oitavas de final?

R: Se você me pedir um favorito, não posso lhe dar um. Qualquer detalhe de qualidade de um jogador pode fazer a diferença. Se Liverpool jogam em casa com a mesma intensidade que jogaram contra Everton, tudo pode acontecer, eles podem marcar gols e podem vencer. Mas há o segundo jogo, onde o Real Madrid, com qualidade e experiência, pode voltar. Para mim não existe favorito.

P: Você nasceu como jogador do Real Madrid, mas mora em Liverpool. Com quem você vai?

R: Nenhum dos dois, vou apenas tentar aproveitar o jogo. A partir dos 13 anos foram muitos anos em Real Madrid e tenho ótimas lembranças da época em que treinava o time principal (2015-16). Esse período foi melhor do que as pessoas pensam. Eu e meus assistentes ainda achamos que não nos deixaram vencer. E explico: quando saímos, estávamos classificados para a Liga dos Campeões; a saída da Copa del Rey foi um erro administrativo; e na LaLiga Santander estávamos dois pontos atrás Barcelona com um jogo na mão. Mas então Real Madrid estavam 12 pontos atrás depois de dois meses.

Em outras palavras, Real Madrid aproveitou uma equipa que tinha trabalhado bem connosco e acabou por ganhar a Liga dos Campeões e deu certo. Faltou um centroavante, que não foi contratado. Enfim, meu tempo lá é muito melhor do que as pessoas pensam em termos de trabalho, mas logicamente não foi satisfatório.

Então, minha aventura em Liverpool durou cinco anos e meio, de alegria em alegria, até que chegaram os americanos e no último ano não tínhamos dinheiro. Mas tenho ótimas lembranças, minha família mora aqui, muitos amigos meus são de Liverpool. Logicamente, gostaria de vê-los vencer, mas não gosto de ver Real Madrid perder.

P: Você diz que o Real Madrid se beneficiou do seu trabalho. Diga-nos de que forma?

R: As contratações de Casemiro, Mateo Kovacic e Lucas Vázquez foram claramente muito positivos porque deram equilíbrio à equipa. Então, Real Madrid não tinha centroavante e pedi um. Bem… sentiu-se que não precisávamos de um e quando [Karim] Benzema não estava lá, ele fez falta.

Fisicamente a equipe estava bem e tínhamos os dados para provar isso. Ainda temos o recorde de 8 a 0 na Liga dos Campeões contra malmo; Eu também tenho o registro com Liverpool contra Besiktas… Então, fizemos algo certo. Batemos Vallecano Ray 10-2. Não era tão ruim assim, mas as eleições estavam chegando e você não podia cometer muitos erros. Além do mais, Casillas Iker estava fora, Sergio Ramos queria sair, Cristiano Ronaldo estava infeliz… Foram muitos problemas anteriores que nós assumimos porque estávamos lá.

P: Você acha que foi injusto, então, como você foi tratado?

R: Acho que tínhamos opções para lutar pelos títulos. Eles não nos trataram bem por estarmos certos, honestos e motivados. No entanto, em Liverpool Sempre fui muito bem tratado, exceto nos últimos meses com os novos donos. Eu sei muito bem quem está no comando e como são seus fãs.

Q: Você vai voltar para Liverpool?

R: eu acho Jürgen Klopp vai ficar porque está bem e já disseram que vão apoiá-lo. Então eu não acho que tenho muito espaço para assumir Liverpool. Klopp está bem e tem apoio. Ele vai ficar.

P: A atual equipe do Liverpool é menos assustadora do que há dois anos, não é?

R: Há algumas semanas era menos assustador, mas agora, com os jogadores a recuperar de lesão e com o ritmo e intensidade que colocaram no outro dia, tudo pode acontecer. Mohamed Salah não tinha, sem Sadio Manéessa comunicação com os atacantes, mas com Roberto Firmino já recuperado e com Diogo Jota, Darwin Nunez, eles têm todas as opções. A equipe está mais forte agora. O retorno de Virgil van Dyke lhes dá segurança.

Q: Você vê o projeto do alemão em Anfield esgotado ou com espaço para continuar?

R: eu acho Jurgen vai continuar porque na Premier League tem muito dinheiro, você pode ir ao mercado e comprar e renovar o elenco. Obviamente, às vezes você paga muito dinheiro por jogadores que não são tão bons. Mas, se você tem dinheiro, compra três jogadores novos, acerta e muda a cara do time.

P: Se você fosse o técnico do Real Madrid, você jogaria para controlar o jogo ou procuraria transições rápidas contra esse time do Liverpool?

R: O Real Madrid vai tentar aproveitar a velocidade do Vinicius na parte de trás de Trent Alexander-Arnold. Temos que ver se [Carlo] Ancelotti dá equilíbrio com Federico Valverde ou [Dani] ceballos. Existem muitas restrições de lesões, mas, para mim, Real Madrido maior perigo do brasileiro estaria no contra-ataque, aproveitando Vinicius‘ velocidade. Suponho que eles vão tentar fazer isso, já que o Real Madrid é um time de posse de bola e tenta manter a posse de bola.

P: Você prefere um meio-campo técnico (Modric-Kroos) ou jogadores mais físicos (Tchouameni, Camavinga, Valverde…)?

R: Acredito no equilíbrio, que permite competir e vencer. Se fores muito ofensivo podes ganhar, mas normalmente as equipas que conquistam títulos são as que menos sofrem e não porque são defensivas, mas porque pressionam depois de uma derrota e recuperam em alta.

Real Madrid perguntou-me se devíamos trazer Casemiro de volta após seu período de empréstimo em porto e nós o trouxemos de volta. E Kovacice Vázquez. …. Com [Toni] Kroos e [Luka] Modric, que tinha muita qualidade, tivemos que trazer jogadores que trabalhassem muito e dessem equilíbrio. Agora, ceballos ou Valverde faça isso.

Então, o fato de Kroos e Modric ainda jogam significa que a inteligência ainda tem valor, mas é preciso compensá-la porque o futebol está cada vez mais rápido, mais físico.

Há muitos times que perdem muitas bolas e você precisa de gente para se recuperar. As equipes tornam a vida difícil para si mesmas na defesa e esses jogadores físicos recuperam muitas bolas. Então, no futebol de hoje, você perde, recupera, perde e recupera de novo. Real Madrid trabalha com equilíbrio e segue conquistando títulos. Com fisicalidade só se chega a um nível, mas qualidade e movimentação inteligente é o que faz a diferença no futebol de hoje.

P: O que você faria com um caso como o do Vinicius? Como lidaria com isso?

R: Eu seria honesto, falaria com ele claramente e daria argumentos para convencê-lo do que eu quero. Eu tive [Eden] Perigo no Chelsea que foi um dos melhores, absolutamente desequilibrado e que sofreu muitas faltas. Ele tinha um tipo de jogo que fazia a diferença e chamava muita atenção dos adversários. Então a gente tinha que conversar com ele, tentar canalizá-lo.

Eu não tive tanto tempo porque foram seis meses, mas se eu tivesse ficado com ele eu teria tentado convencê-lo, mostrando-lhe fotos ou dizendo-lhe os prós e contras das coisas que ele faz ou não faz e o que os adversários podem fazer ao seu redor. Dessa forma, eu o convenceria a trabalhar de uma forma ou de outra.

P: O que você acha que fez Carlo Ancelotti ter tanto sucesso no Real Madrid?

R: Toda análise deve ser feita dentro do contexto. No Everton podes aspirar ao que puderes com os meios que tens e ele fez bem. Se você der Ancelotti bons jogadores, a sua forma de gerir funciona bem. Ele tem um bom relacionamento com os jogadores, sabe o que está fazendo, é consistente e isso funciona para ele. Ancelotti tem mostrado em muitos lugares que é capaz de vencer e logicamente, quando tem bons jogadores, consegue. E quando não tem jogadores tão bons, faz boas temporadas, fazendo um ótimo trabalho mesmo que não ganhe títulos.

Q: Quando você vai voltar ao banco?

R: Assim que puder. Estou fazendo meu trabalho. Tenho o meu pessoal trabalhando, analisando partidas, dados físicos, acompanhando jogadores e atualizando o software para estar atualizado com tudo que existe.

Tive muitas ofertas. Para falar a verdade, acho que entre 18 ou 20. A sorte que tenho é que depois de muitos anos e títulos conquistados posso escolher. Por isso quero um projeto que me permita trabalhar, que me respeite e que valorize a metodologia que temos, que funciona há muitos anos e tem me permitido desenvolver os jogadores.