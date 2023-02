Rafa Benítez rememora passagem pelo Real Madrid e fala sobre vazamentos no vestiário: Não nos deixavam vencer

Rafa Benítez tem olhado para trás em sua experiência como Real Madrid treinador na Cadena SER e Onda Cero.

O treinador, que ao longo da carreira assumiu Real Madrid B, Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, Dalian Yifang e Evertonconsiderou “quase impossível” que algum dia voltasse ao Real Madrid banco.

“Sei analisar e olho muito mais. Olho se vai ter apoio, se tem dinheiro… Mas não é fácil achar o projeto certo. Não vou treinar Liverpool porque eles têm Jürgen Klopp e ele está indo bem. E não poderei ir para os times grandes porque já estive com os times rivais”, Benítez explicou a El Larguero.

“As ofertas que recebi não me motivam”, mas Benítez não descartou treinar Atletico Madrid no futuro: “Tem times que nunca me nomeariam porque já estive com um rival. Não pude ir para Barcelona… Atlético seria outra coisa.”

Real Madrid lamenta

Parece que Benítez se sente um pouco maltratado por, ainda, por seu Real Madrid demissão.

“No meu tempo de Real Madrid não nos deixaram vencer”, Benítez disse. “Ficamos em primeiro lugar na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões que Real Madrid ganhamos, fizemos o nosso trabalho.

“Na Copa del Rey fomos eliminados por um erro administrativo com Denis Cheryshev. Então parecia que a culpa era minha porque ele não estava mais lá. A equipe foi fisicamente superior aos rivais. Quando saí, eles estavam dois pontos atrás Barcelona com um jogo na mão. Dois meses depois, eles estavam 12 pontos atrás.”

Apesar das anedotas, Bentez negou que ele disse Lucas Modric não usar a parte externa do pé, ou que tentou dizer Cristiano Ronaldo como acertar um tiro livre.

“Uma vez eu disse Modric que em um chute de três metros você bate de dentro para que a bola chegue ao companheiro de forma limpa, sem efeito”, Benítez disse.

“Isso é um comentário em treinamento, mas quando você quer fazer questão, você faz questão. O único comentário que fiz para Cristiano Ronaldocomo eu o conhecia desde Manchester United, é que analisamos como ele cobrou faltas. Analisamos a trajetória, vimos se dava para fazer algum ajuste, vimos que não dava e esquecemos. Essa é a minha única conversa com ele. Todo o resto é mentira. Nas cobranças de falta depois que saí, suas estatísticas pioraram. Fiquei surpreso que jornalistas que eu conhecia estavam dizendo isso sem falar comigo.”