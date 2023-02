Rahm e Scheffler, o confronto dos sonhos para o número 1 do ranking do Phoenix Open

O atual campeão Scottie Scheffler assumiu a liderança no fim de semana no WM Phoenix Open, com favorito local Jon Rahm logo atrás em TPC Scottsdale.

O segundo classificado Scheffler jogou 25 buracos na sexta-feira, completando 3 abaixo de 68 na primeira rodada e acertando 64 sem bogey na segunda para chegar a 10 abaixo. Ele tinha uma vantagem de duas tacadas sobre Rahm e Adam Hadwin quando o jogo foi suspenso por causa da escuridão.

Rahm acertou 68-66 para possivelmente criar um Fim de semana do Super Bowl confronto com Scheffler para o Classificação nº 1.

Nenhuma das entradas da tarde, incluindo número 1 mundial Rory McIlroy foram capazes de terminar a rodada.

Scottie Scheffler (em um confronto potencial com Jon Rahm neste fim de semana): “Sim, quero dizer, seria muito divertido. Parece que agora somos 1 e 2, mas veremos como as coisas vão acontecer. Muitos caras ainda têm muito golfe por aí para jogar. Deve ser um fim de semana divertido.”