Rahm revela piada para Tiger Woods: Que ele te declare campeão…

Jon Rahm conversou com a mídia após vencer o Genesis Invitational Champion e revelou a piada que contou Tiger Woods depois que o lendário jogador de golfe o coroou campeão.

Sem ter apressado o mês de fevereiro, embora Rahm vai descansar na próxima semana para retornar no Arnold Palmer (2-5 de março), o jogador de Barrika já somou três vitórias na temporada mais prolífica de sua carreira no PGA Tour.

O golfista espanhol vem da região basca e foi o jogador número um no Ranking Mundial de Golfe Amador por um recorde de 60 semanas.

Mais tarde, ele se tornou o número um do mundo no Official World Golf Ranking. Ele também é o primeiro espanhol a vencer o US Open, em 2021.