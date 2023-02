Raia Drogasil tem mais de 200 novas vagas de emprego no país

A Raia Drogasil é a maior empresa do ramo farmacêutico dentro do Brasil. Atualmente, a corporação está presente em mais de 20 estados do país e opera em 1900 unidades, abrindo vagas de emprego o tempo todo. A seguir, veja quais são as oportunidades disponíveis.

Raia Drogasil oferece vagas de emprego no Brasil

A Raia Drogasil é uma rede que opera no segmento farmacêutico dentro do Brasil, através de duas grandes marcas: a Droga Raia e a Drogasil. As duas empresas atuam de forma independente, oferecendo produtos e serviços de qualidade aos clientes.

Atualmente, a corporação está presente em 22 estados do território brasileiro, contando com mais de 1 mil unidades espalhadas pelos municípios. Por conta da alta demanda, a empresa está sempre contratando novos profissionais.

Recentemente, a empresa divulgou algumas oportunidades pelo país. São elas:

Analista de Administração Logística – Gravataí / RS;

Farmacêutico – Florianópolis / SC;

Orientador de Loja – Patos de Minas / MG;

Auxiliar de Reposição – Gravataí / RS;

Atendente de Farmácia (madrugada) – Curitiba / PR;

Atendente Temporário – Macaé/ RJ;

Analista de Estoque – Contagem / MG.

Como se candidatar

Atualmente, a empresa está oferecendo centenas de oportunidades em suas unidades. Para acessar todas as informações e se candidatar, acesse o site 123empregos.

