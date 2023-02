Raia Drogasil tem OPORTUNIDADES de contratação pelo Brasil

A Raia Drogasil vem crescendo diariamente e atualmente é uma das maiores companhias do varejo farmacêutico atuando em todo o Brasil. Para continuar sendo referência em seu segmento, a companhia abriu diversas novas oportunidades de trabalho pelo país. Confira, a seguir.

Estamos tratando de uma empresa que possui um modelo de negócio único e atua com duas marcas que lideram o segmento. Atualmente a companhia marca presença em 22 estados do Brasil através de suas 2 mil lojas. Sua fundação aconteceu com o objetivo de entregar qualidade e preço um preço competitivo em seus produtos, cuidando da saúde das pessoas.

Nesta data, novas oportunidades de trabalho foram disponibilizadas em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação

Atenden. de Loja – São Paulo;







Auxil. de Reposição Logística (Exclusiva PCD) – Rio Grande do Sul;







Farmacêutico – Fortaleza/CE;







Orientad. de Loja – Ceará;







Auxil. de Reposição Logística – Ribeirão Preto/SP;







Assisten. Operacional (Exclusivo PCD) – Brasília/DF, Minas Gerais;







Jovem Aprend. (Programa Primeiros Passos) – Betim/MG;







Pessoa Especializada em Consultoria de Beleza – Belo Horizonte/MG;







Analis. Sênior de Estoque (vaga temporária) – São Paulo.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar a inscrição e participar da seleção de candidatos, basta cadastrar um currículo atualizado através do link publicado no site 123 empregos. A Raia Drogasil busca por pessoas comprometidas com o trabalho e dedicadas em aprender diariamente para fazer parte do time.

