Rainha consorte Camilla escolhe designer da princesa Diana para vestido de coroação

do rei Carlos III coroação não será apenas sobre ele, mas também contará Rainha Consorte Camila sendo coroada com seu título. Ela obviamente quer sair com seu vestido e outros possíveis acessórios que ela pode usar durante o grande evento. A fim de fazer isso, Rainha Consorte Camila acabou de tomar uma decisão controversa que certamente a criticará por da princesa Diana fãs. Apesar de ela ter falecido no início dos anos 90, do rei Carlos III ex-esposa ainda tem milhões de seguidores ao redor do mundo que se lembram dela com carinho. No esforço constante de colocá-la contra a rainha consorte Camilla, eles fazem o que podem para desacreditar a esposa do rei.

O que a rainha consorte Camilla acabou de fazer não vai atrair grandes sentimentos para todos os seguidores da princesa Diana. Ela decidiu contratar o estilista favorito da falecida princesa para fazer seu vestido de coroação. Seu nome é Bruce Oldfield e ele desenhou alguns dos vestidos mais famosos de Diana. O The Sun relata que essa foi a escolha óbvia para a rainha Camilla escolher na coroação. Oldfield desenvolveu um ótimo relacionamento com a rainha consorte Camilla por anos e ele sempre foi sua primeira escolha para o trabalho, apesar da polêmica causada.

Oldfield não comentou a escolha da rainha consorte Camilla

O designer ainda tem que falar sobre isso em público, mas uma fonte que falou com o pessoal do The Sun, disse o seguinte: “Camilla tem uma amizade muito próxima com Bruce por muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Camilla confia em Bruce porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela.” Camilla será coroada ao lado da coroação do rei Charles III na Abadia de Westminster em 6 de maio. Ela é a primeira consorte real coroada em quase um século desde que o rei George VI e a rainha Elizabeth assumiram o trono em 1937.