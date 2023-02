Rainha ou Rainha consorte? Como será o título real de Kate Middleton quando William se tornar rei?

Rainha Consorte Camila está programado para estar ao lado Rei Carlos III durante sua coroação como o legítimo rei da Inglaterra e da Commonwealth do Reino Unido. Ao contrário da opinião popular, ela não será conhecida como Rainha Camilla, mas como Rainha Consorte Camilla. Antes de assumir esse título, parecia haver alguma confusão entre as pessoas que pensavam que ela seria conhecida como Rainha Camilla. Isso remonta a quando a princesa Diana de Gales ainda estava viva e já havia especulações sobre esse assunto. Mas qual foi a confusão e como podemos corrigi-la?

Dado que a princesa Diana era realmente casada com o príncipe Charles naquela época, havia uma crença geral de que ela seria conhecida como rainha Diana quando seu marido fosse coroado depois de sua mãe. As pessoas pensavam que a rainha consorte é um título dado apenas a Camilla porque ela não foi a primeira esposa do rei Carlos III. Mas essa crença está completamente errada. O título de Rainha Consorte é, na verdade, reservado para o cônjuge do governante, independentemente da forma como eles se reuniram. O que isso significa para a princesa Kate do País de Gales?

Quem pode ser conhecida como a Rainha?

Para deixar bem claro, a rainha Elizabeth II é um dos poucos exemplos em que as mulheres eram as governantes na Inglaterra. Elas eram as herdeiras do trono e foram reconhecidas como rainhas. Ao contrário dos casos de Kate Middleton no futuro e da Rainha Consorte Camilla agora. Ambos são casados ​​ou parceiros do próximo na linha de sucessão ao trono. Isso significa que nem Camilla nem Kate jamais serão conhecidas como Rainha, apenas como Rainha Consorte. Quando William se tornar rei, esse será o título que a espera.