Ranking de MMA, fevereiro de 2023: Será que o campeão do Bellator, Johnny Eblen, venceria os melhores do UFC?

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma missão tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os impulsionadores e agitadores de todas as divisões para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Com isso, vamos dar uma olhada nas maiores histórias de classificação deste ciclo passado (22 de janeiro a 12 de fevereiro).

Johnny Eblen é elite



Johnny Eblen é o melhor peso médio do mundo. Discorda? Basta perguntar a ele.

Com relação ao campeão até 185 libras do Bellator, classificá-lo como o número 1 na divisão é provavelmente um exagero, mesmo com o início de 13-0 em sua carreira no MMA e duas vitórias marcantes contra Anatoly Tokov e Gegard Mousasi. Mas sugerir que ele poderia vencer o atual número 1 da categoria não soa nada maluco.

Eblen entrou no top 5 este mês, saltando do 6º para o 4º lugar, com um palestrante chegando ao ponto de dar a ele um voto para o primeiro lugar. Seu corpo de trabalho claramente não é tão substancial quanto algumas das estrelas do UFC, mas não podemos deixar de imaginar se seu estilo de alta pressão o tornaria um favorito sobre o campeão do UFC Alex Pereira ou mesmo o ex-campeão Israel Adesanya. Da mesma forma, será que pesos médios de estilo mais semelhante, como Robert Whittaker ou Marvin Vettori, teriam vantagem contra Eblen?

Enquanto Eblen estiver no Bellator, é difícil traçar um caminho que o leve ainda mais para cima nas paradas; então, novamente, se Eblen continuar ganhando, ele vai ficar no meio da discussão nº 1 por um longo tempo.

yair rodriguez quebra o top 3



Durante anos, Yair Rodriguez sentiu que poderia se tornar um dos favoritos do MMA. Uma perspectiva supertalentosa de quem se falou em voz baixa antes de vencer a temporada inaugural de The Ultimate Fighter: América Latina, Rodriguez cumpriu grande parte de sua promessa enquanto também acertava obstáculo após obstáculo em sua ascensão nas paradas. As derrotas para Max Holloway e Frankie Edgar questionaram seu teto, mas uma oportunidade de ouro se apresentou no UFC 284 com a promoção decidindo lançar um título interino dos penas enquanto o campeão indiscutível Alexander Volkanovski subia para lutar contra Islam Makhachev.

No sábado, vimos a melhor versão de Rodriguez que já vimos. Ele derrotou e superou Emmett por quase 10 minutos antes de finalizar com um triângulo no final do segundo round. Presumivelmente, Rodriguez garantiu uma chance pelo título contra Volkanovski, e se virmos esta versão dele naquela hipotética noite de luta, é melhor você acreditar que o campeão está em outro grande teste.

Por enquanto, Rodriguez pode se consolar ao se juntar a Volkanovski e Holloway no estimado top 3 do MMA Fighting, ultrapassando a estrela do Bellator Patricio Pitbull.

Serguei Spivac envia Derrick Lewis caindo do top 10



O presidente do UFC, Dana White, garantiu que o decadente Derrick Lewis não terá que se preocupar tão cedo com sua vaga na empresa.

Mas o lugar de Lewis em nosso ranking? Tudo menos seguro.

Pela primeira vez desde que começamos a fazer essas classificações em julho de 2021, Lewis não está no top 10 dos pesos pesados. “The Black Beast” passou por momentos difíceis com três derrotas consecutivas e quatro derrotas em suas últimas cinco aparições. Seu recente revés contra Serghei Spivac foi a gota que quebrou as costas do camelo para o nosso painel, já que o esforço desanimado de Lewis resultou na queda dele do 7º lugar para um empate pelo 14º lugar.

Não ajuda que a divisão dos pesos pesados ​​tenha visto sangue novo subir nos últimos dois anos, com Spivac, Ciryl Gane, Sergei Pavlovich, Jailton Almeida, Alexandr Romanov e Tom Aspinall liderando o ataque. Por mais arriscado que seja descartar o contundente Lewis, é provável que não o vejamos perto do topo das paradas novamente.

Jack Della Maddalena e Lawrence Larkin mover em 170



Dois meio-médios em momentos diferentes de suas carreiras fizeram questão de entrar no ranking deste ciclo.

Jack Della Maddalena e Lorenz Larkin têm pouco em comum, mas ambos conquistaram grandes vitórias em fevereiro para reivindicar o 14º e o 15º lugares no meio-médio, respectivamente. “Jackie Three Names” (h/t Shaun Al-Shatti) conquistou quatro vitórias no primeiro round em quatro aparições no UFC com sua finalização sobre Randy Brown no UFC 284, enquanto Lorenz Larkin marcou o ponto alto da noite na estreia do Bellator na CBS quando ele derrotou Mukhamed Berkhamov com um cotovelo em pé.

No caso de Della Maddalena, o rebatedor australiano continua sua ascensão constante na classificação, com um adversário no top 10 provavelmente em seu futuro. A estrada só fica mais traiçoeira a partir daqui, mas Della Maddalena passou em todos os testes até agora com louvor.

Larkin era um dos meio-médios mais bem classificado quando se separou do UFC em 2016, mas ficar aquém dos melhores do Bellator enquanto também saltava entre 170 e 185 libras deixou nosso painel um tanto confuso sobre o que fazer com ele. Independentemente disso, “The Monsoon” silenciosamente juntou uma seqüência invencível de oito lutas e recebeu apoio suficiente neste ciclo para obter um número ao lado de seu nome novamente, um aceno que alguém poderia argumentar que estava atrasado.

Confira abaixo os rankings completos de fevereiro.

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Serghei Spivac derrotou. No. 7 Derrick Lewis, No. 10 (empatado) Ryan Bader def. Fedor Emelianenko, nº 10 (empatado) Marcin Tybura def. Blagoy Ivanov

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 2 Ciryl Gane x Jon Jones (UFC 285, 4 de março), Nº 7 Alexander Volkov x Nº 13 Alexandr Romanov (UFC Vegas 71, 11 de março), Nº 14 (empatado) Valentin Moldavsky x Linton Vassell (Bellator 292, 10 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Phil De Fries (4), Ante Delija (1), Linton Vassell (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 10 Nikita Krylov vs. Nº 13 Ryan Spann (UFC Vegas 70, 25 de fevereiro), Nº 11 (empatado) Anatoly Malykhin vs. Arjan Bhullar (ONE Fight Night 8, 24 de março, luta pelo campeonato dos pesos pesados)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Paul Craig (6), Yoel Romero (3), Antonio Carlos Junior (1), Khalil Rountree (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Bem. 6 Johnny Eblen def. Anatoly Tokov

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 5 Marvin Vettori vs. Nº 14 Roman Dolidze (UFC 286, 18 de março), Nº 7 (empatado) Derek Brunson vs. Nº 12 Dricus Du Plessis (UFC 285, 4 de março), Nº 7 (empatado) André Muniz x Brendan Allen (UFC Vegas 70, 25 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Jack Hermansson (2), Kelvin Gastelum (1), Anatoly Tokov (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Leon Edwards vs. Nº 2 Kamaru Usman (UFC 286, 18 de março), Nº 7 (empatado) Yaroslav Amosov vs. Logan Storley (Bellator 291, 25 de fevereiro), Nº 7 (empatado) Shavkat Rakhmonov vs No. 10 Geoff Neal (UFC 285, 4 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Roberto Soldic (4), Logan Storley (3), Jason Jackson (1), Neil Magny (1), Michael Page (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 1 Islam Makhachev def. Não. 1 FW Alexander Volkanovski

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 5 Justin Gaethje x Nº 6 Rafael Fiziev (UFC 286, 18 de março), Nº 10 Usman Nurmagomedov x Benson Henderson (Bellator 292, 10 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Drew Dober (6), Olivier Aubin-Mercier (5), Tofik Musayev (2), Roberto Satoshi (2), Renato Moicano (2), Dan Hooker (1).

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 1 LW Islam Makhachev def. No. 1 Alexander Volkanovski (luta pelo campeonato dos leves), No. 4 Yair Rodriguez def. Nº 7 Josh Emmett

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Dan Ige (3), Adam Borics (1), Jeremy Kennedy (1), Magomedrasul Khasbulaev (1), Movlid Khaybulaev (1), Jonathan Pearce (1), Sodiq Yusuf (1).

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 2 (empatado) Petr Yan x Nº 5 Merab Dvalishvili (UFC Vegas 71, 11 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): John Lineker (3), Chris Gutierrez (3), Adrian Yanez (3), Danny Sabatello (2), Pedro Munhoz (1), Said Nurmagomedov (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 12 Muhammad Mokaev vs. Jafel Filho (UFC 286, 18 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Tim Elliott (3), Ali Bagautinov (2), Rogerio Bontorin (2), John Dodson (2), Jeff Molina (2), Matt Schnell (2), Danny Kingad (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 13 Mayra Bueno Silva vs. Lina Lansberg (UFC Vegas 69, 18 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Talita Bernardo (2), Lina Lansberg (2), Chelsea Chandler (1), Melissa Dixon (1), Julija Stoliarenko (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 1 Valentina Shevchenko vs. No. 7 Alexa Grasso (UFC 285, 4 de março), No. 2 Jessica Andrade vs. No. 13 Casey O’Neill (UFC 286, 18 de março), nº 12 Viviane Araujo x Amanda Ribas (UFC 285, 4 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Joanne Wood (3), Tracy Cortez (2), Molly McCann (2), Miranda Maverick (1), Amanda Ribas (1), Karina Rodriguez (1)

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 4 Jessica Andrade x Erin Blanchfield (luta peso mosca), No. 9 Amanda Ribas x Viviane Araujo (luta peso mosca)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Tabatha Ricci (2), Lupita Godinez (1), Luana Pinheiro (1)

Uma atualização sobre as regras básicas:

Nosso painel de votação de oito pessoas consiste nos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente. As atualizações nas classificações são normalmente concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Ter o título de uma promoção não garante que aquele lutador seja visto como o melhor em sua promoção. Além disso, os lutadores que competem regularmente ou possuem títulos em várias classes de peso são elegíveis para serem classificados em várias listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.