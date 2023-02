Rankings Show: Alexander Volkanovski foi roubado de No. 1 pound-for-pound? Além de prever as maiores subidas e descidas de 2023

Uma injustiça foi infligida ao mundo do MMA?

Com o UFC 284 nos livros, o Rankings Show retorna para resolver os destroços deixados pela derrota de Alexander Volkanovski para Islam Makhachev. Os co-anfitriões Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee se juntaram a Jed Meshew e Damon Martin para discutir o alvoroço sobre a perda de Volkanovski de seu ranking libra por libra número 1 e debater as consequências de um confronto que deveria determinar o melhor lutador do mundo. O desempenho de Makhachev foi digno das recompensas que colheu? Ou Volkanovski foi roubado do que ainda deveria ser seu por direito?

Esse painel aborda esses tópicos, além da estreia de dois novos meio-médios no top 15, o lugar de Johnny Eblen no cenário dos médios e muito mais. Em seguida, mostramos nossos recibos para ver quem venceu a competição de previsões do ano passado e viramos a página novamente para prever os três maiores aumentos e quedas de 2023.

