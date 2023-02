Rapper Kay Flock é indiciado por acusações federais de conspiração de extorsão

Kay Flock Os problemas legais de Michael continuam a se acumular enquanto ele aguarda julgamento por acusações de assassinato… o rapper do Bronx acaba de ser indiciado por um grande júri federal por uma série de acusações de conspiração de extorsão.

A nova acusação acusa Kay Flock e outras 5 pessoas de comandar a gangue Sev Side/DOA… e aborda várias acusações relacionadas à sua acusação separada de assassinato em dezembro de 2021, quando as autoridades afirmam que o rapper foi assassinado Oscar Hernández a sangue frio do lado de fora de uma barbearia do Bronx.