Rapper Kodak Black está preso por posse de drogas

A Juiz da Flórida emitiu mandado de prisão para rapper Kodak Preto por reprovar em um teste de drogas enquanto estava sob fiança por uma acusação de drogas, mostram os registros do tribunal.

O mandado foi emitido na quinta-feira depois que Black, cujo nome legal é Bill Kapri, não compareceu a um teste antidoping agendado no início de fevereiro e, dias depois, apresentou uma amostra que deu positivo para fentanil, de acordo com os registros.

A juíza do condado de Broward, Barbara Duffy emitiu o mandado e escreveu que o rapper violou as condições de sua liberdade pré-julgamento por uma acusação de tráfico de oxicodona de julho.

Black se declarou inocente da acusação de tráfico. Seu advogado não estava imediatamente disponível para comentar no domingo.

Em janeiro de 2020, o então presidente Donald Trump comutou uma sentença de prisão federal de três anos que o rapper tinha por falsificar documentos usados ​​para comprar armas. Black cumpriu cerca de metade de sua sentença.

Black foi indicado ao prêmio de artista de hip-hop do ano no iHeartRadio Music Awards e já vendeu mais de 30 milhões de singles, com grandes sucessos como “Super Gremlin”, que alcançou o terceiro lugar na Billboard Hot 100 no ano passado.