Reação de Dani Alves ao saber que vai continuar preso

ON terça-feira, tornou-se pública a decisão do Tribunal de Apelação de Barcelona de manter Dani Alves sob custódia sem direito a fiança. O jogador supostamente não reagiu bem à notícia, pois esperava uma liberação.

Alves está preso há um mês, acusado de supostamente estuprar uma garota em uma boate em Barcelona em 30 de dezembro. Nenhuma fiança foi fixada, em parte porque ele foi considerado um risco de fuga.

O programa ‘Cuatro al dia’ noticiou que, ao saber do último fracasso em suas tentativas de liberação, o ex-jogador brasileiro decidiu permanecer em silêncio em sua cela durante toda a manhã.

O advogado de defesa do jogador apresentou alternativas como fiança, retirada do passaporte, uso de pulseira telemática ou comparecimento em tribunal, mas o Tribunal de Apelações de Barcelona as rejeitou por não evitar o risco de fuga.

Por outro lado, segundo La Razon, alves‘ defesa está trabalhando em sua nova estratégia para provar a inocência do jogador de futebol brasileiro.

Advogado Cristobal Martell já está traçando o plano para seu próximo recurso, no qual solicitará novas declarações dos envolvidos.

Nova estratégia

A defesa do jogador vai agora focar-se, segundo o jornal, em dois aspetos: que houve consentimento por parte da vítima e a “narrativa distorcida”. Por isso os laudos periciais são de extrema importância.

Há dias, o advogado afirmou que as lesões apresentadas pela jovem não correspondiam a uma agressão sexual. Mais recentemente, eles passaram a insistir que a análise do corrimento vaginal confirmaria o consentimento.

Os advogados do jogador de futebol argumentam que “o corrimento vaginal” da vítima é “incompatível com relação sexual forçada”.

Enquanto isso, eles também falam de uma “ausência de lesões na cavidade vaginal”, além de outros sinais de redução física. Argumentos que não coincidam com o relato das testemunhas.