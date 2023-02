Real Madrid: 20 anos de acusações e suspeitas confirmadas

Real Madrid fazem parte do sistema do futebol, embora possa parecer o contrário. Eles não estão alheios a nada do que acontece. Não agora, nem anos atrás. Eles são parte fundamental dela.

Há duas décadas Perez denuncia situações esportivas e de arbitragem que, segundo os dirigentes do Real Madrid, estavam fora de qualquer regra e lógica. Não os compreendiam, sentiam-se perseguidos.

Desconfiavam de conspirações, de conluios e o Bernabéu insistia em tentar provar que nada era coincidência.

Na Ciudad del Futbol ninguém ouvia, todos olhavam para o outro lado quando o clube e muitos outros levantavam situações que ninguém entendia.

Com a chegada em 2018 de Luis Rubiales à presidência da Federação, a mudança foi evidente e isso foi reconhecido com o retorno ativo às assembléias. Apesar disso, houve uma reclamação direta em 2019 sobre o uso do VAR.

O silêncio oficial agora diante de BarcelonaOs pagamentos de uma empresa de Enriquez Negreira quando era vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, confirmou tudo o que o Santiago Bernabéu tem vindo a denunciar, como admitem ao MARCA vozes autorizadas do Real Madrid, que também reconhecem que o problema agora pertence a outros, aos que tacharam de doentes aqueles que denunciaram o sistema por muitos anos.

Os blancos, apesar do que os torcedores esperavam, não vão aderir a nenhuma iniciativa da LaLiga, órgão com o qual estão em conflito muito antes do surgimento da Superliga Europeia.

Cartas, vazamentos…

Embora já se arrastasse há muito tempo, os primeiros protestos voltaram em 2011 na forma de convocações à Federação, depois com cartas, depois com publicações na web, vídeos, vazamentos e posterior afastamento de qualquer comissão federativa.

Muitas dessas jogadas foram censuradas por clubes que agora assinaram a carta da LaLiga contra o Barcelona. O apoio do Real Madrid a Gerardo González em uma eleição para presidente contra Villar só complicou as coisas.

José Mourinho foi o impulso para o Real Madrid esquecer as formas e ir para a substância. Em 2011, ele criticou abertamente a RFEF no site após uma mudança nas nomeações da arbitragem: “A RFEF influencia os árbitros contra o Real Madrid”, disse Mourinho.

Depois veio o decálogo dos portugueses. Em 2017 a reclamação se repetiu com fundo de desconfiança após certas decisões, repetida em 2017 após um gol do Barcelona contra o Málaga, culminando na frase de Sanchez Arminio em uma reunião de arbitragem: “no coletivo, o Real Madrid não gosta”.

Em 2019, as suspeitas voltaram com uma ligação de Florentino Pérez a Rubiales sobre o uso do VAR. A história remonta a um longo caminho.