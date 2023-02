Real Madrid fica em silêncio sobre os acontecimentos em Barcelona

Ppessoas em Real Madrid reclamam há anos sobre várias decisões estranhas de arbitragem. Agora, as teorias da conspiração surgiram depois que surgiram relatos de que Barcelona alegadamente pagou 1,4 milhões de euros ao vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros Enriquez Negreira.

Sem ir mais longe, entre 2016 e 2018, nenhum pênalti foi marcado contra Barcelona por até 78 jogos consecutivos.

Real Madrid permanecer oficialmente em silêncio, pois a justiça está investigando o caso. Como eles afirmam em Valdebebas, porém, “o tempo prova que alguém está certo ou errado e, neste caso, provou que estávamos certos”.

O clube deixa claro que não vai se pronunciar sobre esse caso, pois acredita que não tem nada a ver com essa confusão.

Los Blancos não estão dispostos a falar publicamente sobre suposta corrupção de árbitros por respeito aos que entram em campo todas as semanas. No entanto, este caso é considerado “o maior escândalo da história do futebol espanhol”.

O respeito do Real Madrid pelo Barcelona

O clube não fará nenhuma declaração pública em respeito Barcelonaclube com o qual mantêm um bom relacionamento enquanto trabalham juntos em um projeto como a Superliga.

Eles continuarão acompanhando a situação e analisando-a detalhadamente, sempre à distância, observando o que a justiça decidirá fazer.

Real Madrid entenda que as coisas continuarão como estão e que nem a justiça comum nem a justiça esportiva irão mais longe.